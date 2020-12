Precies altijd regen in het weekend? Nee hoor, donderdagen waren het natst

Baal je er vaak van als er nét weer in het weekend regen is? Precies wanneer iedereen vrij is? Dat het op zaterdag en zondag vaak regent klopt deels, al helemaal in 2020. Maar: gemiddeld viel op donderdag het vaakst regen.

Die zaterdagen en zondagen staan op een gedeelde tweede plaats, meldt weerdienst Weeronline. Het regende in meer dan de helft van alle weekenden in 2020 en dat is meer dan normaal.

De dinsdag was het droogst

Op gemiddeld 58,5 procent van de donderdagen regende het dit jaar. Dat komt neer op 31 van de 53 donderdagen die 2020 rijk was. Het weekend doet daar nauwelijks voor onder met 57,7 procent, oftewel 30 van de 52 dagen. Op dinsdag was het een dubbeltje op zijn kant. Precies om de week viel regen. Dat zijn 26 van de 52 dinsdagen. Daarmee was dinsdag de dag dat het dit jaar het vaakst droog was. Op vrijdag, een geliefde dag om vrij te zijn, regende het ongeveer 53,9 procent van de dagen. Daarmee was de vrijdag wat regendagen betreft heel gemiddeld.



Drie zondagen achter elkaar. Sommige mensen hebben er een pesthekel aan. Ik geniet. Stil op straat. Regen tegen de ramen. Loeiende wind. Muziek. Lezen. Docu’s kijken.

Fijne zondag. pic.twitter.com/7LwyXw0r4E — Rob Buchholz (@RobBuchholz) December 27, 2020

Vaker regen dan normaal

Je zou het niet zeggen met het grote neerslagtekort en de extreem droge lente in het achterhoofd, maar in 2020 regende het vaker dan normaal. Gemiddeld valt namelijk op 50,8 procent van de dagen neerslag. Dit jaar was dat 54,6 procent. Net als dit jaar is dinsdag normaal de droogste dag van de week met gemiddeld op 49,3 procent van de dinsdagen neerslag. In de afgelopen 30 jaar viel op zaterdag gemiddeld het vaakst regen met 51,7 procent. Ook daarin was dit jaar dus heel gemiddeld. Het regende alleen dus nóg vaker dan normaal.

Rico Schröder, meteoroloog van Weeronline: „Je kunt het beste een vrije dag hebben op maandag of dinsdag. Dan valt namelijk het minst vaak regen én is het ook nog eens het zonnigst. Juist in het weekend zien we de zon gemiddeld minder vaak en valt vaker regen. Het is logisch dat de minst zonnige en natste dagen overeenkomen. Voor regen heb je namelijk wolken nodig.”

Weer kent geen tijd

Op welke dag het in de week het vaakst regent berust puur op toeval. De natuur kent namelijk geen tijd, want tijd is door de mens bedacht. Het weer heeft dus geen geheugen, meldt Weeronline, en wat voor weer we krijgen is dus vrij willekeurig. Toch kent het weer soms een patroon dat precies een week duurt. Dat zagen we bijvoorbeeld afgelopen februari, toen het drie zondagen op rij tot storm kwam.

