Lief: jongetje met autisme leert communiceren dankzij zijn puppy

Het Britse jongetje Leon Kirby-Bulner (4) heeft autisme en vindt het nogal lastig om te communiceren. Maar dankzij Fern, een 3-jarige cocker spaniël, is hij sinds kort non-stop aan het praten, zeggen zijn ouders. Zijn moeder, die haar zoon vaak ‘Mancub’ (van Mowgli) noemt, zegt dat hij dankzij zijn hond veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen.

Dat schrijft Metro UK.

De 44-jarige Hayley zei: „Jammer genoeg zat hij lange tijd opgesloten in zijn eigen kleine wereldje, maar toen hij Fern ontmoette was het liefde op het eerste gezicht. Ze werden al snel onafscheidelijk en zijn elkaars beste vrienden.”

Toen haar zoon voor het eerst communiceerde, was dat niet met mensen, maar met zijn hondje. „Hij had sprankelende oogjes, iets wat we nog nooit eerder gezien hadden.”

„Leon is echt een dierenliefhebber, hij vindt dieren leuker dan mensen”, vertelt Leons moeder. „Hij communiceert nu enorm goed en is constant aan het babbelen.”



Samen opgegroeid

In 2017, toen Leon nog een baby was, nam het gezin puppy Fern in huis. Ze zijn dus samen opgegroeid en doen dingen die ‘echte’ broers en zussen soms ook doen: samen verstoppertje spelen of matching outfits dragen.

„Hoeveel Fern ons helpt, elke dag, is niet te beschrijven. Ze kalmeert Leon als het hem allemaal even te veel wordt, ze bewaakt de trap zodat hij zichzelf geen pijn kan doen en gaat tussen hem en de grond liggen als hij zijn hoofd ertegen aan wil bonken”, vertelt Hayley.

Fern heeft een paar taken die het leven van het gezin makkelijker maken en ze „zouden niet zonder haar hulp kunnen”.

‘Leven getransformeerd’

Maar net zoals het jongetje gehecht is aan zijn hondje, is zij gehecht aan hem. „Het is een vriendschap die alsmaar sterker wordt. Zij is het blijst als ze met haar baasje is, ze vindt het gewoon leuk om hem te helpen.”

„Fern heeft Leons leven compleet getransformeerd.” Hayley en haar man, Karsten, willen dan ook andere kinderen met autisme helpen. Ze zijn daarom een inzamelactie gestart, om zoveel mogelijk andere families een hulphond te kunnen bieden. Een Facebookpagina die ze speciaal voor Fern hebben aangemaakt, heeft meer dan 4000 likes.

„Nu ik weet hoe groot het verschil is dat Fern in ons leven maakt, en dan in het bijzonder dat van Leon, is het mijn droom andere gezinnen met kinderen met autisme te helpen. Veel gezinnen kunnen het zelf namelijk niet betalen.”

Toen ook Engeland in lockdown ging, begonnen Hayley en haar zoontje allerlei geborduurde items te maken om zo geld op te halen voor een hulphond voor een ander gezin. „We hebben al bijna genoeg geld ingezameld om een ander kind met autisme zijn of haar eigen Fern te geven.”

