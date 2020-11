Grote actie crowdfunding om horeca en live-entertainment overeind te houden

De concertzaal, de dance-club, de bruine kroeg: de horeca en live-entertainment hebben het zwaar. Daarom is vanavond een grote campagne crowdfunding officieel begonnen, waarbij jij je ‘lokale helden’ uit zwaar coronaweer kunt helpen. Moet jouw café of club wel aan de actie meedoen trouwens.

Veel horeca en live-entertainmentclubs hebben het door sluiting financieel zwaar en hebben onvoldoende aan de vrijgemaakte overheidssteun om te overleven. Daarom beginnen TicketSwap, Cosimo en GoFundMe vanaf vandaag een campagne om hen te helpen. De #LocalLegends-campagne roept individuen en lokale bedrijven op via een landelijke crowdfundingpagina te doneren aan horeca en clubs in hun omgeving, of om zelf een crowdfundingcampagne op te zetten. Daarmee is het de eerste crowdfundingsactie voor de sector die na Nederland door heel Europa uitgerold wordt.

Crowdfunding voor onze clubcultuur

Veel horeca en live-entertainment clubs hebben sinds maart nauwelijks of geen concerten en bijeenkomsten kunnen organiseren. De verwachting is dat dit de komende winter zo blijft. Hiermee dreigt de Nederlandse clubcultuur, waar we zo naar snakken, te verdwijnen. Dan zal er weinig meer om naar te snakken over zijn. Om dit te voorkomen komen GoFundMe, TicketSwap en Cosimo met hun gezamenlijke initiatief.

Mede-initiatiefnemer Merlijn Poolman, bekend als nachtburgemeester van Groningen en die in zijn stad met Local Legends begon: „Doordat veel horeca en clubs geen aanspraak kunnen maken op overheidssteun staan er velen op omvallen en is het zeer de vraag of zij de aankomende winter zullen overleven. Veel van dit soort zalen zitten op A-locaties, waar ze snel voor appartementen worden vervangen als ze eenmaal weg zijn. Dit moet ten koste van alles worden voorkomen worden om de unieke Nederlandse clubcultuur te behouden. Daarom zijn wij met Local Legends begonnen.”



Hoe werkt het?

Via GoFundMe kunnen horecaondernemers, clubs en podia zich aanmelden en een crowdfundingpagina aanmaken, waar iedereen die de horeca, club of podium een warm hart toedraagt een financiële bijdrage kan achterlaten. Daarnaast geven GoFundMe en TicketSwap uitleg en stellen materialen beschikbaar aan ondernemers en individuen die zelf een crowdfundingcampagne willen beginnen voor een locatie in hun omgeving. In Groningen sloten onder meer Paradigm en de Kroeg van Klaas zich bij de campagne aan en haalden daarmee binnen 24 uur al 12.000 euro aan donaties op.

Geen crowdfunding, grote gevolgen

Chris Carey van TicketSwap: „Vanaf maart proberen clubs op allerlei manieren het hoofd boven water te houden. Met de winter voor de deur wordt het tijd dat wij met z’n allen onze schouders eronder zetten om hen te helpen, door te doneren aan de live-entertainmentsector en clubs. We zetten ons graag in om met de Local Legends-campagne de locaties te helpen waar we zelf ook graag komen. Het is ontzettend mooi om te zien dat er vanuit het hele land al initiatieven worden opgezet en mensen doneren om hun favoriete club financieel overeind te houden. We hopen dan ook dat er nog veel meer volgen.”



„Horeca en clubs zijn een erg belangrijk onderdeel van onze samenleving, op zowel landelijk als regionaal niveau”, zegt John Coventry van crowdfundingplatform GoFundMe. „Ze dragen niet alleen bij aan de (regionale) economie, maar ook aan het samenbrengen van mensen. Het verlies van deze locaties zal onvoorstelbare gevolgen hebben voor ons allemaal. Daarom zetten wij ons graag in om dit te voorkomen en wil ik iedereen bedanken die ons helpt om de horeca en de clubsector overeind te houden.”

Wereldsterren steunen campagne

Naast Nederland gaat de campagne in veertien Europese landen van start: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het is de eerste keer dat op zo’n grote schaal gezamenlijk campagne wordt gevoerd om horeca en clubs te steunen. Verschillende internationale artiesten spreken hun steun uit voor deze campagne. Nile Rodgers, bekend van de band Chic en hits als Get lucky, We are family en Freak: „Lokale clubs vormen de basis van onze branche. Ze zijn een plek voor muzikanten om mensen bij elkaar te brengen, beter te worden en een publiek op te bouwen. Het is essentieel dat deze clubs behouden blijven voor de volgende generatie artiesten. We moeten nu met z’n allen actie ondernemen.”

