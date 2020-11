Zwart, EVNS, PAC: wat heb je nodig om programma’s te maken als nieuwe omroep?

Steeds meer mensen hebben het, zo lijkt het, een beetje gehad met de NPO, BNNVARA, en KRO-NCRV. De ‘alternatieve’ omroepen in ons land schieten als paddestoelen uit de grond. Omroep Zwart behaalde onlangs de benodigde 50.000 leden, maar wat heb je nog meer nodig om programma’s uit te kunnen (en mogen) zenden?

Gisteravond schoof de advocaat van Jos B., Gerald Roethof, aan bij Beau. Zijn zus heeft onlangs omroep EVNS (evenness, oftewel gelijkheid) opgericht, samen met Rahel de Vriend. EVNS wil programma’s maken vanuit een vrouwelijk en inclusief oogpunt.

Dat doen ze, naar eigen zeggen, omdat „een groot deel van ons zichzelf maar beperkt terugziet op tv en een gebrek aan rolmodellen beperkt het dromen”. Het eerste dat je nodig hebt als nieuwe omroep is een bepaald aantal leden. 50.000 om precies te zijn, en dan pas mag je toetreden tot het publieke omroepbestel.

En wat heb je nodig om leden te werven? Aandacht. Roethof zat bij Beau om het te hebben over de zaak rond Nicky Verstappen, maar haalde de dood van het destijds 11-jarige jongetje aan voor een pr-momentje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Echt helemaal fout, #geraldroethof maakt reclame voor zijn docu over de rug van #NickyVerstappen @BeauRTL — C⭕nny den Heijer (@ConnydenHeijer) November 20, 2020

Reclame via Jos B.

Gerald Roethof, dus advocaat van Jos B. en broer van EVNS-oprichtster Mildred Roethof, besprak tijdens het programma met Beau van Erven Dorens de zaak van Jos B. Maar tegen het einde van het gesprek zat Roethof eigenlijk vooral reclame te maken voor de omroep van zijn zus. Volgens de advocaat wordt er namelijk een documentaire gemaakt over de zaak, vanuit het perspectief van het OM en de politie. Maar Roethof denkt dat die docu een te eenzijdig beeld zal schetsen van Jos B.

„Mijn cliënt zegt: ‘Ik ben door de media veroordeeld. Er wordt geen neutraal beeld van mij geschetst.’ Op basis daarvan heb ik gevraagd aan mijn zus Mildred Roethof, een documentairemaakster: ‘Maak een documentaire van deze zaak om tegengas te kunnen bieden aan die eenzijdige beeldvorming.’”

Het idee is dus, vertelde de advocaat, dat die docu gemaakt wordt door EVNS. „Ze hebben 50.000 leden nodig en het idee is dat die daar uitgezonden moet gaan worden in de toekomst.” Roethof had een shirt aan met het logo van EVNS erop.

Een omroep beginnen om verhalen vanuit meerdere perspectieven te vertellen is iets positiefs, maar om daar op deze manier reclame voor te maken? Meerdere kijkers van het programma vonden het niet kunnen: „Roethof maakt over de rug van een dood 11-jarig jongetje even reclame voor de omroep van z’n zus. Wal-ge-lijk. Walgelijk. Geen woorden voor.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Roethof maakt over de rug van een dood 11-jarig jongetje even reclame voor de omroep van z’n zus. wal-ge-lijk. walgelijk. geen woorden voor. #beau — jetoptw (@jetje__x) November 20, 2020

PAC

Oké, even terug naar die ‘alternatieve’ omroepen. Omroep Zwart is meermaals in het nieuws geweest en heeft inmiddels ook genoeg leden binnengehaald. Zij staan al flink op de kaart, kun je dus zeggen. Maar naast EVNS is er nóg een nieuwe omroep opgericht: PAC. Zij noemen zichzelf een omroep voor de Aziatische Nederlanders, en willen dan ook programma’s maken vanuit een Aziatisch perspectief.

Op Instagram roepen ze volgers op lid te worden: „Heb jij iets met Azië? Word dan NU lid van PAC!” PAC staat voor Pan-Asian Connections. „Wij delen inspirerende verhalen die de verbondenheid tussen Nederland en Azië verhelderen. Dit om de zichtbaarheid van Aziatische Nederlanders te vergroten. Deze tijd van steeds verdergaande polarisatie en verharding vraagt immers om een samenleving met meer harmonie en saamhorigheid”, staat in een aankondiging. Ook vinden ze typetjes zoals Ushi van Wendy van Dijk achterhaald.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geld en originaliteit

Veel nieuwe omroepen zijn dus bezig met inclusievere programma’s, vanuit perspectieven die normaal niet veel op tv te zien zijn. Dat is een goed initatief, maar met alleen die 50.000 leden ben je er nog niet. Dan mag je toetreden tot het publieke omroepbestel, ja, maar je maakt nog geen programma’s. Sterker nog, met 50.000 leden krijg je voorlopige erkenning. Daarmee mag je dan programma’s uitzenden op de publieke omroep.

Tot voor kort moesten nieuwe omroepen na een jaar erkenning minimaal 150.000 leden hebben, die minimaal 5,72 euro per jaar betalen om lid te mogen zijn. Maar begin november stemde de Tweede Kamer in met een nieuwe mediawet, waarin staat dat 50.000 leden behouden genoeg is om als omroep door te mogen gaan. Zo wil Den Haag ervoor zorgen dat het omroepbestel openblijft voor nieuwkomers.

Maar met alleen een tienduizendtal leden red je het niet. Een omroep heeft ook geld nodig om verschillende programma’s te kunnen maken. En als 50.000 leden allemaal een tientje per jaar betalen om lid te mogen zijn, brengt dat al 500.000 euro in het laatje. Originaliteit is een andere belangrijke eis. Omroepen zoals Omroep Zwart, PAC of EVNS moeten zich onderscheiden van omroepen die al bestaan. Dat betekent nieuwe programma’s, frisse ideeën en verhalen vanuit andere perspectieven. En als we de omroepen zelf mogen geloven, is dat kat in ’t bakkie.

Lees ook: 69 gevangenen ontsnapt, politie houdt een klopjacht