Breda wil organisatie van intocht voor Zwarte Piet beboeten

Vanmiddag is er in Breda een ‘alternatieve’ Sinterklaasintocht georganiseerd, in de wijk Tuinzigt. Daar kwamen flink wat mensen op af, en zij hielden zich lang niet allemaal aan de coronamaatregelen. De gemeente wist van niks af en is dan ook onaangenaam verrast.

Nu is de gemeente op zoek naar de organisatoren, die volgens een woordvoerster een boete kunnen verwachten.

Bij de intocht in Tuinzigt waren zwarte pieten aanwezig, bij de officiële intocht van Sinterklaas waren alleen roetveegpieten te zien.



‘Niks te doen voor kinderen’

Op beelden bij Omroep Brabant is de zogenoemde protestintocht te zien. De organisator is zelf ook zwart geschminkt en zegt in een filmpje dat het evenement is gehouden omdat „er door corona niks te doen is voor de kinderen”. Ook zegt hij dat deze intocht duidelijk moet maken „dat Zwarte Piet moet blijven”.

„Dit had niet moeten gebeuren”, zegt de gemeentewoordvoerster. „Wij wisten dit niet.” Volgens de woordvoerster hebben politie en handhaving geprobeerd mensen afstand te laten houden, maar op de foto’s en het filmpje is te zien dat weinig mensen daar gehoor aan hebben gegeven.



Aanhoudingen bij demonstratie

In Venlo vond vanmiddag een protest plaats op het Museumplein, georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Daar kwamen zo’n tweehonderd tegenstanders van KOZP op af, zij wilden een tegengeluid laten horen. Vier van hen zijn aangehouden.

Twee mensen werden opgepakt voor mishandeling, een voor belediging en een voor openlijke geweldpleging. Dat meldt de politie.

Er waren volgens de gemeente ongeveer honderd aanhangers van KOZP aanwezig op het plein. De politie was opgeroepen om de twee groepen gescheiden te houden. Toen het tot ongeregeldheden kwam, waarbij met eieren en vuurwerk werd gegooid, greep de politie in en voerde de mobiele eenheid een charge uit.



Locaties geheimgehouden

Bij die charge reed een ME-bus tegen een scootmobiel aan, die daarna omviel. De vrouw die erop zat is naar een politiewagen gebracht voor controle. Ze raakte niet gewond. De politie biedt haar een bloemetje aan en de schade wordt vergoed.



Ondanks de ongeregeldheden is de burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, tevreden met het verloop van de demonstratie. Om de rust proberen te bewaren, werd de locatie van de demonstratie lang geheimgehouden. „Het is een goede keuze geweest om tot het laatste moment de locaties van de demonstraties niet prijs te geven. Dankzij een goede voorbereiding hebben zich geen noemenswaardige ongeregeldheden voorgedaan.”

In de ochtend was er ook al een pro-Zwarte Pietdemonstratie op het Flujasplein, die rustig verliep.

