Katwijkse juwelier bewerkt met hamer, mogelijke daders gepakt

Op social media circuleren filmpjes van vanmiddag van de overval op een juwelier in Katwijk. Twee verdachten zijn intussen opgepakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De hele overval in #Katwijk in beeld…. 😯 De daders slaan de eigenaar met een hamer op z'n hoofd. pic.twitter.com/EMjtmnl85T — Guido (@envirosec) November 20, 2020

Zo werd tussen de planten door gefilmd – en hoor je op de andere de winkelmuziek op de achtergrond – en is te zien hoe de overvallers, met mondkap op, er op klaarlichte dag in de winkelstraat als een haas op een scooter vandoor gaan. Niet te zien is hoe ze de juwelier iets daarvoor met een hamer sloegen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een teringlijers! 🤬 — Miss I. 🔊 (@LotteVR29) November 20, 2020

De politie, die vlak na de overval een oproep op social media plaatste, heeft twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een juwelier aan de Voorstraat in het Zuid-Hollandse Katwijk. Bij de overval raakte de eigenaar van de winkel vanmiddag rond 15.00 uur zwaargewond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een juwelier aan de #Voorstraat in #Katwijk is vanmiddag rond 15 uur overvallen onder dreiging van een vuurwapen. Hierbij is de eigenaar zwaar mishandeld. Heeft u beelden van de overval of meer informatie? Gelieve deze te delen via https://t.co/bsQpzl02Up @politiekatwijk — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) November 20, 2020

Hamer

Twee overvallers bedreigden hem volgens de politie met een vuurwapen, sloegen hem met een hamer op zijn hoofd en gingen er vandoor op een scooter. Een omstander probeerde de juwelier te helpen, maar kreeg het wapen op zich gericht. De juwelier is naar het ziekenhuis gebracht.

De vermoedelijke daders gebruikten voor hun overval een gestolen scooter. Die is later teruggevonden op de kruising van de Rijnmond en de Binnensluis. Op de vluchtroute zijn diverse kledingstukken van de overvallers gevonden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Update ovrval #Katwijk: – Daders niet verder dan de deur gekomen

– Kregen het wapen niet doorgeladen, anders was er geschoten

– Daders namen inderdaad een plateau uit de vitrine mee Bron: neefje v/d eigenaar. — Guido (@envirosec) November 20, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij kon hem twee keer doorladen, dus haperde. Je hoorde ook 1 klik. Dus hij poogde te schieten. Zouden ze dan echt gedacht hebben een geladen wapen te hebben, maar dat feitelijk niet te hebben? Zou wel heel dom (fijn) zijn… Scheelt die man z'n leven. — Guido (@envirosec) November 20, 2020

‘Niemand’

Op social media verbaast iemand zich erover dat niemand een hand uitsteekt, waarop meteen wordt gereageerd. „De politie zit niet te wachten op zelfbenoemde helden die de situatie erger kunnen maken door hun onwetendheid en amateuristisch gestuntel. Er hadden nog meer onschuldige slachtoffers kunnen vallen daardoor. Achteraf praten is makkelijk!” Iemand anders vult aan dat er dus wel iemand de juwelier heeft willen helpen, waarna hij een vuurwapen op zich gericht kreeg.

Volgens Guido Blaauw („bron: neefje van de eigenaar”) kwamen de overvallers niet verder dan de deur en hadden de daders een vuurwapen dat haperde. „Scheelt die man z’n leven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zelfbenoemde 'helden' die de overvallers wel hadden aangepakt. Tuurlijk, jij stapt wel af op iemand die net een man met een hamer heeft bewerkt en vervolgens met een vuurwapen rondloopt. De politie vind het ook fijn als zulke amateurs de situatie nog erger maken. #Katwijk — Miss I. 🔊 (@LotteVR29) November 20, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor alle 'helden op sokken' die achteraf op Twitter even moesten vermelden dat de Katwijkers in het filmpje te laf waren om te helpen en zij zeker wel de overvallers hadden hadden tegengehouden. 🙄 Er was zeker wel iemand die het slachtoffer wilde helpen! #Katwijk 👇🏻 pic.twitter.com/nExukLNOPk — Miss I. 🔊 (@LotteVR29) November 20, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De politie zit niet te wachten op zelfbenoemde helden die de situatie erger kunnen maken door hun onwetendheid en amateuristisch gestuntel. Er hadden nog meer onschuldige slachtoffers kunnen vallen daardoor. Achteraf praten is makkelijk! En die veronica hashtag? Waarom? 😑👎🏻 — Miss I. 🔊 (@LotteVR29) November 20, 2020

