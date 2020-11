Dordtenaar (32) door het dolle: meerdere agenten raken gewond tijdens aanhouding

Een 32-jarige man uit Dordrecht heeft gisteren meerdere agenten bedreigd en politiewagens geramd met zijn auto. De Dordtenaar, die volgens de politie door het dolle heen was, is aangehouden.

Om de man in bedwang te houden aanhouding waren meerdere agenten en pepperspray nodig. „Hij ging als een bezetene in gevecht met iedere agent die op hem afkwam”, laat de politie weten. Pas toen er pepperspray werd gebruikt, kon de man in bedwang gehouden worden. Meerdere agenten liepen kneuzingen en andere verwondingen op en moesten door een arts worden behandeld.

Kopstoot

Waarom de man zich zo agressief gedroeg is niet duidelijk. Het begon allemaal gisteren aan het einde van de middag toen bekenden van de 32-jarige man de politie belden. Hij was naar hun huis gekomen en zocht ruzie, waarbij hij de man des huizes een kopstoot gaf. Toen zijn vrouw ertussen sprong, kreeg ook zij een klap in haar gezicht. Ook zei de verdachte dat hij een vuurwapen ging halen en dat hij van plan was om die te gebruiken.

Dollemansrit

Toen de politie werd gewaarschuwd, besloot de man om er in zijn auto vandoor te gaan. Er volgde een korte achtervolging, waarbij de man een van de politieauto’s ramde. Ook botste hij tijdens de dollemansrit op een rotonde tegen een personenauto. De bestuurder bleef ongedeerd. Uiteindelijk reed de 32-jarige Dordtenaar zich al spookrijdend klem en konden agenten de weg versperren, maar de man was niet van plan op te geven en reed voor de tweede keer op een politieauto in.

Uiteindelijk wisten agenten de man met behulp van pepperspray aan te houden. Hij zit vast op het politiebureau.

Lees ook: Grapperhaus broedt op verbod carbidschieten met oud en nieuw