Familie Verstappen: blij, ‘maar we hopen dat Jos B. ooit nog z’n mond opentrekt’

Er was even wat verwarring over de straf: was het nou twaalf en een half jaar cel of twaalf? Het is dus twaalf jaar cel geworden voor Jos B. in de zaak Nicky Verstappen, die mensen zelfs „met kippenvel” hebben gevolgd. Daarbovenop krijgt hij nog zes maanden voor het het bezit van kinderporno. Familie Verstappen is opgelucht, maar vindt het teleurstellend dat hij geen tbs heeft opgelegd gekregen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zit met meters kippenvel naar oordeel van rechter te luisteren #josb — Maricha Kroeske (@MarichaK) November 20, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jos B. wordt veroordeeld tot 12 jaar voor het seksueel misbruiken van #Nicky met de dood tot gevolg, vrijheidsbeneming en het bezit van kinderporno. Geen korting vanwege de overschrijding van de redelijke termijn van berechting. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) November 20, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De rechtbank in Maastricht heeft Jos B. veroordeeld tot twaalf jaar cel in de zaak van Nicky Verstappen. Volgens de rechter heeft B. de 11-jarige jongen in 1998 seksueel misbruikt en ontvoerd, en is Nicky als gevolg daardoor overleden. De familieleden van Nicky, die bij elke zitting aanwezig waren, hoorden het vonnis in tranen aan. De advocaat van Jos B. heeft direct aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Kinderporno: half jaar erbij

De rechtbank acht niet bewezen dat B. de jongen opzettelijk heeft gedood. Maar dat neemt niet weg dat Jos B. geen verwijt kan worden gemaakt voor z’n dood. „Zonder u had Nicky nog geleefd”, zei de rechtbank.

Mogelijk is Nicky overleden doordat hij in bedwang is gehouden na het seksueel misbruik, opperde de rechter die B. op dat onderdeel vrijsprak. Wel komt er nog een celstraf van een half jaar bovenop voor het bezit van kinderporno. Dat is het enige dat de 58-jarige B. heeft toegeven. Dat hij iets te maken heeft met de dood van Nicky heeft hij altijd ontkend.

Geen tbs

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechter vindt echter dat B. volledig toerekeningsvatbaar is, dus de feiten kunnen volledig aan hem worden toegeschreven. Van tbs kan dus geen sprake zijn. De advocaat van B. had voor vrijspraak gepleit.

Familie

De moeder van Nicky Verstappen is blij dat er eindelijk een dader bekend is – en geen verdachte meer – die verantwoordelijk is voor de dood van haar zoon Nicky. „We zijn opgelucht dat na 22 jaar vaststaat dat B. het gedaan heeft”, zei Berthie Verstappen direct na afloop van het vonnis. Ze zei met veel aandacht naar het vonnis te hebben geluisterd. Alhoewel ze het „jammer” vond dat B. geen tbs opgelegd kreeg, zei ze toch „blij” te zijn met de door het vonnis verschafte duidelijkheid.

De vader van Nicky, Peet, zei het te betreuren „dat de dader zijn mond houdt en niet de waarheid spreekt”.

„We zijn nu hier, we hebben een dader, dat is het belangrijkste”, vulde zijn echtgenote aan. Zus Femke zei dat het haar veel pijn doet dat B. nog steeds niet wil praten. „Ik hoop dat hij ooit nog zijn mond opentrekt”, zei ze.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“We hebben een dader”, zegt Berthie Verstappen, de moeder van #Nicky, opgelucht. “Geen tbs, dat hadden we wel gehoopt.” Vader Peetje: “We nemen het Jos B. kwalijk dat hij niet de waarheid heeft gesproken.” #NickyVerstappen pic.twitter.com/set35McPvP — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) November 20, 2020

Op social media vinden mensen de straf veel te laag. „Komt de moordenaar goed mee weg.” Ook worden bijzondere alternatieve straffen voorgesteld, zoals castratie en in een kuil gooien. Een ander omschrijft de strafmaat, in tegenstelling tot veel anderen, heel keurig. „Vind ik persoonlijk summier voor gepleegde en bewezen feiten, maar da’s mijn mening.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vind ik persoonlijk summier voor gepleegde en bewezen strafbare feiten, maar da's mijn mening.. #JosB #Nicky #NickyVerstappen — Tom Meijers (@TOM_MEIJERS) November 20, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

12,5 jaar cel voor #josb Ze hadden hem moeten castreren en in een kuil moeten gooien Dit zijn toch geen straffen!

Dit soort beesten moet je definitief uit de maatschappij halen#NickyVerstappen — Vosske 😌 (@Vosskke) November 20, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moordenaar Nicky Verstappen komt goed weg met 12,5 jaar cel. Gaat nog 1/3 af en aftrek voorarrest houdt in dat hij over zes jaar weer achter jongetjes kan aan gaan. #josb — Vlijmscherp (@Vlijmscherp3) November 20, 2020

Nicky

De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt gevonden. Pas ruim twee jaar geleden werd verdachte Jos B. aangehouden, na een DNA-match. Op zijn ontkenning na, heeft B. altijd zijn kaken op elkaar gehouden, tot de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank. Toen kwam hij met een verklaring. Hij erkende het lichaam van de jongen te hebben gevonden, maar Nicky was toen al dood volgens hem. B. heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft.

De rechtbank neemt „de kwetsende manier” waarop B. „aan zijn eigen belang” heeft gedacht, zeer kwalijk. „U kán antwoord geven op de vragen van de familie Verstappen: hoe waren de laatste moment van Nicky, heeft hij om zijn familie geroepen.”

Peter



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In 2002 reed ik met een baksteen in mijn maag naar de uitspraak van het in de revisie van de Puttense moordzaak… vandaag rijd ik met het zelfde gevoel naar de rechtbank in Maastricht voor het vonnis in de zaak van Nicky Verstappen. Het recht heeft zijn loop… maar hoe??? pic.twitter.com/s38y8HIBTS — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) November 20, 2020

Peter R. de Vries spreekt van een „afgewogen oordeel” van de rechtbank in de strafzaak tegen Jos B. De Vries, die de afgelopen decennia de ouders en zus van Nicky Verstappen heeft bijgestaan, zei vrijdag na afloop van de uitspraak van de rechtbank in Maastricht dat de belangrijkste vragen die de familie had nu zijn beantwoord.

„Deze uitspraak heeft veel duidelijk gemaakt”, zei De Vries. „Ook al zweeg de verdachte, de rechtbank heeft antwoorden geven.” Hij zei ook dat de rechtbank alle verweren van B.’s raadsman Gerald Roethof van tafel heeft geveegd.

Onderbroek

Het DNA van B. is gevonden op onder meer Nicky’s onderbroek en pyjamabroek. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match uit naar voren. Jos B. werd na een klopjacht in Spanje aangehouden.

Hoger beroep

Jos B. gaat in hoger beroep tegen de veroordeling tot twaalf jaar cel in de zaak van Nicky Verstappen. De rechtbank Maastricht acht bewezen dat de 58-jarige B. Nicky heeft misbruikt en ontvoerd en dat de 11-jarige jongen als gevolg daarvan is overleden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees net dat het al gebeurd is. Hoger beroep ingesteld door mr. Roethof. Dat is wel heel snel. — Boukje Molleman (@BoukjeMolleman) November 20, 2020

Jos B. had voorafgaand aan de uitspraak van de rechtbank al tegen zijn advocaat gezegd hoe dan ook in hoger beroep te gaan. „Hij vertelde mij: Ik ga niet zitten voor iets dat ik niet gedaan heb”, zei Roethof. „Dit vonnis van de rechtbank klopt op alle onderdelen niet. Over een hoger beroep hoefde ik niet eens na te denken.”

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. In een eerste reactie laat het OM weten het vonnis goed te bestuderen en daarna te beslissen om al dan niet in hoger beroep te gaan. „We hopen dat dit vonnis de familie kan helpen bij het dagelijkse gemis van Nicky”, reageerde de persofficier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.