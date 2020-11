Aantal coronagevallen opnieuw gestegen, ‘in februari weer naar Feyenoord’

Na een tijdje van coronadaling, is er vandaag weer een stijging gemeld. Toch kunnen we in februari gewoon weer naar Feyenoord, denkt Diederik Gommers, die behalve intensivist ook groot voetbalfan is.



Kunnen we in februari weer naar het voetbalstadion? Diederik Gommers voorspelt in de podcast Virusfeiten van wel. Met een nieuw testbeleid kunnen we gaan experimenteren:

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is opnieuw gestegen. Tussen donderdagochtend en vanmorgen tien uur zijn 5974 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal in een week tijd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde donderdag 5720 gevallen en woensdag 4615, maar dat kwam mede door een technische storing.

Meer coronagevallen

Ook vorige week waren er op woensdag, donderdag en vrijdag meer positieve tests dan op maandag en dinsdag. Volgens de GGD’en kan dit komen doordat in het weekend minder mensen worden getest dan doordeweeks. Als iemand op zaterdag of zondag is getest, kan de uitslag op maandag of dinsdag bekend zijn.

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 337 positieve tests geregistreerd. Het aantal besmettingen in Rotterdam steeg met 297 en in Utrecht kwamen er 148 gevallen bij. Verder werden 145 Hagenaars en 117 Tilburgers positief getest.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 37.000 positieve tests geregistreerd, vergelijkbaar met de week ervoor. Eind oktober, op de top van de tweede golf, waren er bijna 70.000 positieve tests in een week.

Het aantal sterfgevallen steeg met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag werden 75 sterfgevallen geregistreerd.

‘Feyenoord’

Intensivist Diederik Gommers voorspelt in februari weer naar De Kuip te kunnen. Dat zegt hij in de podcast Virusfeiten van de EO. Met een nieuw testbeleid waarin veel meer mensen getest worden, moet dat kunnen, denkt hij. „Ik hoop het wel, daar gaat het toch om in het leven”, lacht Gommers, die eind april als groot fan even de ‘aanvoerders’band om kreeg bij Feyenoord, iets wat mensen – ook niet Feyenoorders – hem gunden.



Wat een mooi mens is dat toch. Wat fijn dat we zo'n "boegbeeld"hebben die ons er doorheen sleept. — Rambo (@RamboDutchPug) April 29, 2020

Testen

Minister De Jonge wil vanaf maart iedereen elke maand laten testen. Als het testbeleid op deze manier wordt uitgebreid, geeft dit mogelijkheden, zegt Gommers, die ook bij pubers goed ligt. „We willen zo snel mogelijk ons leven weer oppakken.” Hij denkt dat vanaf februari experimenten met voetbalwedstrijden en andere evenementen mogelijk zijn. „We gaan ervaring opdoen.”



“Zou jij een vaccin nemen?” “Kweenie. Als Diederik zegt ‘doe het’, dan doe ik het.” – pubergesprek Nou meneer @diederikgommers, take it away! 🙂 — Mascha (@maschadus) November 18, 2020