Eerste kabinetslid besmet met corona: staatssecretaris Visser test positief

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) is besmet met het coronavirus. Dat schrijft ze op Twitter. Ze is het eerste lid van het kabinet dat besmet is geraakt met het virus.

„Na lichte verkoudheidsklachten ben ik vandaag helaas positief getest op corona”, schrijft de staatssecretaris. Ze voelt zich desondanks goed, maar gaat wel in thuisisolatie. „Blijf alert, blijf zoveel mogelijk thuis en blijf vooral veilig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na lichte verkoudheidsklachten ben ik vandaag helaas positief getest op corona. Ik voel mij verder goed, maar het betekent natuurlijk dat ik in thuisisolatie ga. Blijf alert, blijf zoveel mogelijk thuis en blijf vooral veilig. — Barbara Visser (@Barbara_Visser1) November 15, 2020

Contact met minister

Afgelopen vrijdag was Visser niet aanwezig bij de wekelijkse ministerraad. Ze heeft de afgelopen dagen wel contact gehad met minister Ank Bijleveld (eveneens Defensie), zegt een woordvoerder. Dat contact zou op minimaal anderhalve meter afstand zijn geweest en Visser had toen nog geen klachten.

Minister Arie Slob moest eerder al een debat afbreken, omdat hij per direct in quarantaine moest. Even daarvoor was hij in de buurt geweest bij iemand die positief was getest. De minister werd zelf ook getest, maar de uitslag was negatief. Ook andere bewindspersonen, zoals ministers Wopke Hoekstra en Tamara van Ark en staatssecretarissen Ankie Broekers-Knol en Hans Vijlbrief, gingen eerder in thuisisolatie.

Boerenbezoek

Enkele weken geleden raakte ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten besmet met het virus. Hij had milde klachten en bleef thuis, in isolatie. Leden van de boerenactiegroep Farmers Defence Force kwamen Jetten, die vegetariër is, toen thuis een „gezond voedselpakket” met onder meer vleesproducten brengen. Het leidde tot grote ophef, omdat velen de actie intimiderend vonden.

Jetten zelf was ook niet gediend van het boerenbezoek. De sfeer was niet dreigend, zei de fractievoorzitter, maar actiegroepen horen volgens hem politici niet thuis op te zoeken. „En zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur”, schreef Jetten op Facebook.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gisteravond verschenen er ineens vijf mannen aan mijn voordeur. Ze bleken lid van Farmers Defence Force en kwamen een… Posted by Rob Jetten on Wednesday, October 28, 2020

Lees ook: Drukte bij ‘Grote Pietenhuis’ in Baarn zo groot dat gemeente moet ingrijpen