Drukte bij ‘Grote Pietenhuis’ in Baarn zo groot dat gemeente moet ingrijpen

Vele kinderen en hun ouders probeerden vandaag een glimp op te vangen van Sinterklaas bij Paleis Soestdijk, dat sinds de intocht van gisteren is ongedoopt tot het Grote Pietenhuis. Het was er zelfs zo druk dat de gemeente moest ingrijpen.

Sommige belangstellenden parkeerden hun auto op een plek die daar niet voor bedoeld was en staken de drukke weg over om dichtbij te kunnen kijken. Verkeersregelaars die al in het nabijgelegen wandelgebied Lage Vuursche aan het werk waren, hielpen het verkeer in goede banen leiden.

Sinterklaasjournaal

In het Sinterklaasjournaal was gisteren te zien dat Sinterklaas naar het paleis reed en omdat daar het Grote Pietenhuis was gevestigd. Sint en zijn gevolg legden gistermiddag aan bij de (fictieve) Dieuwertje Blokkade in een niet nader genoemde plaats. Vervolgens reed de Sint op zijn paard naar het Grote Pietenhuis.

Gisteren was op televisie te zien dat Sint defilé hield op het bordes van Paleis Soestdijk. Kinderen, burgemeesters en mensen uit meerdere provincies kwam cadeaus brengen. Sinterklaas en zijn pieten waren er vandaag trouwens niet te zien. Wel wapperde midden op het tot ‘Pietenhuis’ omgetoverde paleis een sinterklaasvlag (rood met een mijter).

Elburg

In het Sinterklaasjournaal werd gisteren de precieze aankomstplaats van de boot van Sinterklaas, Pakjesboot 12, niet officieel genoemd. Later op de dag was te concluderen dat de opnames van de aankomst gemaakt waren in Elburg. Die gemeente twitterde bij een foto van de stoomboot in de haven: „Welkom Sinterklaas!”