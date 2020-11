Documentaire over Nicky Verstappen mag vanavond worden uitgezonden

De rechtbank gaat de uitzending van de documentaire over Nicky Verstappen niet verbieden. Jos B., de man die vorige week veroordeeld werd tot 12,5 jaar cel voor de moord op Nicky Verstappen, spande dit weekend een kort geding aan om de uitzending tegen te houden.

Jos B. vindt dat hij in de documentaire ten onrechte als dader wordt neergezet. Nog altijd is B. slechts verdachte. Zowel het OM als B. zijn namelijk in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, die B. tot 12,5 jaar cel veroordeelde. „Afgelopen vrijdag werd tijdens het tv-programma Beau Jos B. tot drie keer toe dader genoemd, in plaats van verdachte. Daarom is op het laatste moment besloten tot dit kort geding”, zei advocaat Adi van Koningsveld in de rechtbank. Ook stelt zij dat de „sfeermakende documentaire met tranen en muziek eronder” een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van B.

Privacy voldoende beschermd

Toch heeft de rechter besloten dat de documentaire uitgezonden mag worden. Volgens de rechtbank is de privacy van B. voldoende beschermd omdat hij niet herkenbaar in beeld komt, en er duidelijk wordt gemaakt dat hij verdachte is. Ook komt het feit dat er nog een hoger beroep loopt naar voren.

De documentairemaker No Pictures Please, het bedrijf dat is opgericht door presentator Ewout Genemans en RTL, liep drie jaar lang mee met het rechercheteam dat aan de zaak Nicky Verstappen werkte. Nog voordat Jos B. als verdachte in beeld kwam, werd er al gewerkt aan de documentaire.

‘Niet anders verwacht’

Dat No Pictures Please al langere tijd bezig was aan de documentaire, was bekend bij de advocaten van B. Dat de documentaire op tv zou worden uitgezonden, is pas deze week bekendgemaakt. Presentator Ewoud Genemans noemt het in een eerste reactie „heel fijn” dat de documentaire toch uitgezonden mag worden. „Maar eigenlijk had ik niet anders verwacht”, zegt hij.

De tweedelige documentaire De zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen bij het politieonderzoek wordt vanavond en morgen uitgezonden door RTL.