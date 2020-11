Vuurwerkbom beschadigt huis burgemeester, politie legt illegale feesten stil

De politie heeft dit weekend weer een einde gemaakt aan illegale feesten. Daarnaast ontplofte een vuurwerkbom bij het huis van burgemeester Steven Adriaansen (Woensdrecht). De politie houdt er rekening mee dat dat een gerichte actie was.

In een zaal in Katwoude (Noord-Holland) beëindigde de politie een illegaal feest, omdat feestgangers daar de noodverordening overschreden. Maar liefst 92 mensen kwamen bijeen voor een feestje in de grote zaal. Ze hielden zich niet aan de coronaregels. Alle aanwezigen zijn naar huis gestuurd en kunnen, net als de organisatoren, een boete verwachten.



Politie beëindigt illegaal feest Katwoude. 92 bezoekers beboet: https://t.co/Kx7Fywjphr — POL_ZAW (@POL_ZAW) November 29, 2020

Gokken

In een woning aan de Haagse Spionkopstraat was er geen feest, maar waren een aantal mensen illegaal aan het gokken. De woonkamer is nog geen 40 vierkante meter groot, maar er waren negentien mannen aanwezig. Zij kregen allemaal een bekeuring en het vergokte geld is in beslag genomen.

De Arnhemse politie heeft vandaag in alle vroegte een druk coronafeestje afgekapt op het Gele Rijders Plein in het centrum van de stad, meldt Omroep Gelderland. Dertien mensen kregen een bekeuring.

Eerder al werd bekend dat in de nacht van zaterdag op zondag op een feest in Maasdijk (Zuid-Holland) 70 jongeren zijn bekeurd.

Vuurwerkbom

De vuurwerkbom die bij het huis van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht is ontploft, was mogelijk daadwerkelijk gericht tegen de burgemeester. Daar houdt de politie rekening mee. Het huis van burgemeester Steven Adriaansen in Hoogerheide (N-B) raakte vanochtend in alle vroegte beschadigd door de bom. Niemand raakte gewond, maar de burgemeester was wel erg geschrokken. Aan het eind van de middag was nog niemand aangehouden in de zaak, meldt een politiewoordvoerder.



Voordeur burgemeester Woensdrecht opgeblazen.

Het is de tweede keer dit jaar dat de voordeur van een politicus wordt verwoest met vuurwerk. De krant BN DeStem schrijft dat bij CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen de #vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. https://t.co/UHw7zih49Z — Bas Beekhuizen (@BBeekhuizen) November 29, 2020

Rond 01.15 schrokken de burgemeester en omwonenden wakker door een harde knal. De voordeur werd opgeblazen en er is veel schade aan de voorkant van het huis en aan de garage. Ook een auto, die op de oprit geparkeerd stond, raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de zaak.

Adriaansen zei eerder op de dag al „enorm te zijn geschrokken”, net als de omwonenden in de buurt. „Ik tast volledig in het duister over de oorzaak en ik hoop dat het onderzoek van de technische recherche snel duidelijkheid geeft. De recherche pakt de zaak zeer serieus op.” Adriaansen is sinds 2013 burgemeester van Woensdrecht.

