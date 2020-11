Aantal positieve coronatests daalt voor vierde dag op rij

Voor de vierde dag op rij neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen af. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 4320 meldingen van nieuwe gevallen gekregen van de GGD’en in het land.

Gisteren rapporteerde het instituut nog 4867 besmettingen. Dat is dus een afname van ruim 500 gevallen.

Het aantal van gisteren is gecorrigeerd; in eerste instantie stond de teller op 4873. Zondag meldde het RIVM dat 5449 mensen een positief testresultaat hadden gekregen, zaterdag 5935.

Het aantal aan coronagerelateerde sterfgevallen is wel toegenomen: tussen gisterochtend en vanochtend kwamen hier 88 meldingen over binnen. De twee dagen ervoor waren het er 45. Niet al deze mensen zijn in de 24 uur ervoor overleden. Deze informatie wordt soms met vertraging doorgegeven.

‘Achter aansluiten voor vaccin bij negeren coronamaatregelen’

Uit een onderzoek van Tilburg University onder 1461 Nederlanders blijkt dat mensen vinden dat het hebben van een gezond gewicht voorrang zou moeten geven tot een vaccin. Ook vinden zij dat mensen die de coronamaatregelen negeren, achteraan moeten sluiten.



Zojuist is ook de versnelde beoordeling van een derde #coronavaccin gestart. Het gaat om het mRNA-1273 vaccin van Moderna Biotech. Het CBG zit namens Nederland in het beoordelingscomité van het @EMA_News. https://t.co/T3qrUTOous #coronavirus pic.twitter.com/0759jOKJot — College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (@MedicijnNL) November 16, 2020

Een representatieve groep onder de bevolking kreeg twee fictieve personen te zien. Die personen verschillen in leeftijd, gewicht (BMI), (voormalig) beroep en het opvolgen van de coronamaatregelen. Aan de hand van die twee personen konden de deelnemers aangeven wie zij vinden dat voorrang verdient bij vaccinaties.

„Weinig verrassend is de bevinding dat het overtreden van de coronamaatregelen, door bijvoorbeeld op vakantie te gaan naar een risicogebied, wordt afgestraft: bijna twee derde vindt dat mensen die zich niet aan de maatregelen houden achteraan moeten sluiten voor een vaccin”, meldt de universiteit. Iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat een gezond BMI meer recht geeft op een vaccin.



Heb je #COVID19 en ga je niet in isolatie? Dan kun je (veel) andere mensen besmetten, die er op hun beurt (ernstig) ziek van kunnen worden. Blijf dus thuis en vermijd contact met anderen. — RIVM (@rivm) November 16, 2020

Leeftijd en het hebben van een cruciaal beroep maakte weinig verschil, vertellen de onderzoekers. „Verplegers of onderwijzers worden niet sneller een vaccin gegund dan een administratief medewerker of een werkloze.”

