Kat met vreemde eetlust heeft vaatdoekje in maag zitten

Bij dierenkliniek Kalverbos in Delft kwam ’s nachts een kat binnen die een aparte eetlust bleek te hebben. Er zat een halve vaatdoek in de maag van kat Ollie. Met behulp van de dierenarts is het doekje er uiteindelijk weer uit gekomen.

De dierenarts voelde bij binnenkomst van kat Ollie eerst op zijn buik. Die voelde heel duidelijk een zeer volle maag. „Met behulp van wat narcosemiddel hebben we Ollie laten braken. En tot ieders blijdschap kwam er met het braaksel diverse stukken vaatdoek mee”, zo laat de dierenkliniek op Facebook weten.





Vaatdoekje eten