China: bijna een miljoen mensen ingeënt tegen corona

In China zijn de vaccinaties tegen het coronavirus al flink aan de gang, lijkt wel. Het Chinese farmaceutische bedrijf Sinopharm heeft namelijk, naar eigen zeggen, al bijna een miljoen mensen in China ingeënt tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een bericht dat de groep vandaag verspreidde via de berichtendienst Wechat.



BREAKING – 1 million Chinese injected with an experimental #COVID19 vaccine developed by the state-owned Sinopharm under the government’s emergency use scheme, while still undergoing clinical trials to test the efficacy and safety of the product (SCMP). — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 20, 2020

Bedrijfsbaas Liu Jingzhen zei in een interview dat er via een noodprogramma al een miljoen mensen gevaccineerd zijn. Er zijn geen meldingen van ernstige bijwerkingen, „slechts enkelen hebben milde symptomen”, zei hij.

In China berichten staatsmedia al weken over de vaccinaties van bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld van militairen en ziekenhuispersoneel, maar ook van diplomaten en medewerkers van staatsbedrijven. Ze krijgen vaccins waarvan de klinische tests nog niet zijn voltooid.

Proeven met vaccin in 10 landen

Volgens de aankondiging heeft Sinopharm zijn met zijn vaccins al zogeheten klinische fase-3-proeven uitgevoerd in tien landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Egypte, Jordanië, Peru en Argentinië.



With the data from phase III clinical trials of a #COVID19 vaccine yielding better than expected results, it was excellent to meet the Chairman Mr. Liu Jingzhen of Sinopharm and see the advanced technologies that the #UAE and #China are using together through this initiative🇦🇪🇨🇳 pic.twitter.com/ooot0uUMVa — Ali Obaid Al Dhaheri (@aalyabhouni) November 12, 2020

Het coronavirus, oftewel Covid-19, werd voor het eerst ontdekt in de centrale Chinese metropool Wuhan. Daar raakten de eerste mensen besmet met het virus. In eerste instantie kreeg China veel kritiek op hoe ze met het virus omgingen. Maar sinds eind januari is corona zo goed als onder controle in het land, dankzij strikte maatregelen en inreisbeperkingen.

