‘Tekort testcapaciteit zorgt voor problemen in gehandicaptenzorg’

Instellingen in de gehandicaptenzorg dreigen in de problemen te komen door het tekort aan testcapaciteit voor zorgmedewerkers. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft dat in een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid laten weten.

„Wij maken ons ernstig zorgen over het tekort aan testcapaciteit voor het coronavirus”, schrijft bestuursvoorzitter Boris van der Ham in de brief. De organisatie roept de minister op de testcapaciteit te verhogen en ervoor te zorgen dat de uitslagen van de testen van zorgmedewerkers er binnen 48 uur zijn. Ook moeten mensen in de zorg voorrang krijgen bij het testen op corona.

Zorgcontinuïteit onder druk

„De doorlooptijd van de testen voor zorgmedewerkers neemt geregeld 4 tot 5 dagen in beslag. Dit betekent dat medewerkers al die tijd niet in het arbeidsproces zitten. De zorgcontinuïteit in de gehandicaptenzorg staat hierdoor zwaar onder druk.”

Volgens de vereniging lukt het veel zorgorganisaties nog net om met ‘kunst- en vliegwerk’ de bezetting rond te krijgen. „En dat terwijl het verkoudheidsseizoen nog moet beginnen.” De vereniging waarschuwt dat als er nu geen aanvullende maatregelen worden genomen, het probleem binnenkort onbeheersbaar wordt.

Afweging

Als De Jonge geen maatregelen neemt, komen instellingen volgens de vereniging anders uiteindelijk voor de afweging te staan: mensen met lichte klachten inzetten of noodzakelijke zorg niet verlenen. „Geen van de twee opties is zonder risico en schade”, aldus Van der Ham.

Lees ook: 925 nieuwe besmettingen gemeld, hoogste toename in een dag sinds april