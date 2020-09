‘Meer verdeeldheid coronabeleid, kiezers PVV en GroenLinks neigen naar strenger’

Nog altijd staan de meeste Nederlanders achter het coronabeleid van het kabinet. Er is alleen wel wat verdeeldheid over de aanpak. Van de een mag het strenger, een ander wil juist dat het allemaal wat losser wordt.

Dat een ruime meerderheid (75 procent) achter het coronabeleid van het kabinet staat, wil niet zeggen dat er geen kritiek is. Ruim een derde (37 procent) van alle Nederlanders vindt het goed zoals het nu gaat, eveneens 37 procent zou graag een strengere aanpak zien en een kwart (26 procent) vindt dat het (veel) losser mag. Dat meldt het bureau I&O Research na een eigen onderzoek naar het draagvlak van het coronabeleid.

FvD en PVV over coronabeleid

Die verdeeldheid zien we ook terug als we kijken naar de politieke voorkeur van Nederlanders. Kiezers van FvD en PVV zijn het meest kritisch op het kabinetsbeleid, maar ook zij zijn verdeeld over welke richting het op moet. Van de FvD-kiezers wil 56 procent een (veel) lossere aanpak of zelfs alle coronamaatregelen loslaten, terwijl een kwart juist een strengere aanpak wil.

PVV-kiezers neigen iets meer naar strenger (47 procent) dan naar losser (35 procent). Na de PVV-kiezers zijn de GroenLinks-kiezers het vaakst voor een strengere aanpak (47 procent). Ook kiezers van de liberale partijen VVD en D66 willen liever een strenge benadering dan versoepelen.

Steun kabinet

Er is een duidelijke relatie tussen het vertrouwen in de adviezen van het RIVM en de steun aan het kabinet. 63 procent van alle Nederlanders heeft vertrouwen in het RIVM, 16 procent niet. Onder degenen die het coronabeleid van het kabinet niet steunen, heeft slechts 24 procent vertrouwen in het RIVM en vindt 60 procent dat het kabinet te veel naar het RIVM en te weinig (65 procent) naar critici luistert. Onder degenen die het kabinet wel steunen, heeft 77 procent vertrouwen in het RIVM en vindt 35 procent dat het kabinet te veel naar RIVM luistert, aldus het onderzoek.

De bereidheid tot vaccinatie is afgenomen. In juni zei nog bijna driekwart (73 procent) zich (zeker of waarschijnlijk) te laten vaccineren als er een vaccin beschikbaar is, nu is dat nog 65 procent. Het percentage ‘zeker wel’ is doorgaans een redelijke indicatie van te verwachten gedrag. Dit aandeel daalde van 43 naar 34 procent.