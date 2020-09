Kans op regionale septemberhittegolf: ‘Wel bijzonder zo laat in het jaar’

Trek je bikini/zwembroek maar weer uit de kast voor een paar zonnige dagen achter elkaar, zeker wanneer je in Brabant of Limburg woont. In deze zuidelijke provincies is er namelijk een kans van een op vijf op een hittegolf! Vanaf maandag wordt het op grote schaal zomers warm met maxima van 24-29 graden. In het zuidoosten van het land komen de maxima zelfs uit rond 30 graden, meldt Weeronline.

Komende dagen is het overwegend droog septemberweer met een afwisseling van zon en wolken. De middagtemperatuur komt tot en met zaterdag op de meeste plaatsen uit op 19-24 graden.

Op zondag is het zonnig en kan het in Brabant en Limburg regionaal al 25 graden worden. Maandag en dinsdag schijnt de zon volop in het hele land, met 24-25 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuidoosten. Vanaf woensdag neemt de buienkans toe en wordt het waarschijnlijk wat minder warm. Wel kan de temperatuur landinwaarts nog een aantal dagen op ruim 25 graden uitkomen.

Op social media gaat het uitzonderlijke goede weer als een lopend vuurtje. „Volgende week wordt het ronduit warm nazomerweer”, twittert Sander Timmerman. „Een regionale hittegolf gaat waarschijnlijk net niet lukken, maar is toch niet helemaal uitgesloten met deze kaarten en dat is wel bijzonder zo laat in het jaar.”

Volgende week wordt het ronduit warm nazomerweer. Een regionale hittegolf gaat waarschijnlijk net niet lukken, maar is toch niet helemaal uitgesloten met deze kaarten en dat is wel bijzonder zo laat in het jaar. Record is 10 t/m 15 september in 2016. pic.twitter.com/xn1sBPEsUY

Brabant en Limburg

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. De kans dat het landinwaarts vijf keer op rij warmer dan 25 graden is behoorlijk groot, maar de kans op drie keer meer dan 30 graden is beduidend kleiner. Voor een regionale hittegolf in het oosten van Brabant en Limburg is de kans ongeveer 20 procent. De kans op een officiële hittegolf, in De Bilt, is vooralsnog slechts 5 procent.In België speelt de mogelijke hittegolf ook.



Misschien allereerste keer hittegolf in september in de geschiedenis voor Ukkel. Het is nog nooit voorgekomen geloof ik. — Weerstation Pajottenland (@studiodewolf) September 9, 2020

Septemberhittegolf

In 2016 kwam het in Arcen (Noord-Limburg) tot een regionale septemberhittegolf. Deze duurde zes dagen; van 10-15 september. In De Bilt is in september nog nooit een hittegolf voorgekomen.

Minder felle zon

De zonkracht is begin volgende week hooguit UV-Index 4. ‘Zonnejargon’ voor: hierdoor kun je nog wel verbranden, maar dit gaat niet heel snel. En zeker minder snel dan een zonnige dag in juli, wanneer de UV-Index vaak 6-7 is. Ga je langdurig de zon in, bijvoorbeeld een middagje strand, dan is insmeren wel verstandig. Dit geldt zeker voor mensen met een gevoelige huid.

