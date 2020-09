CNV: coronacrisis voor velen werksfeer verpest, ‘schokkende cijfers’

Hoewel veel mensen de voordelen van dat thuiswerken inzien en het er ook na de coronacrisis gedeeltelijk in willen houden, kan natuurlijk niet iedereen thuiswerken. En voor velen van hen betekent corona een negatieve stempel op de werksfeer.

De coronacrisis heeft voor meer dan 1,5 miljoen werkenden dan ook de sfeer op het werk verpest. Dat meldt vakbond CNV op basis van onderzoek dat de bond heeft laten doen door Maurice de Hond, die zich ook nog altijd druk maakt over de RIVM-cijfers, onder een representatieve groep van 2500 werkenden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een nadere analyse van de cijfers uit het @RIVM rapport van gisteren "Wat de RIVM-cijfers wel zeggen"

Het aantal Nederlanders dat al besmet is geraakt wordt heel sterk onderschat, waardoor de huidige cijfers niet in het juiste perspectief worden geplaatst.https://t.co/KBzsIcnpZl pic.twitter.com/T1J0edPaMx — Maurice de Hond (@mauricedehond) September 9, 2020

Slechte werksfeer

Bijna een op de vijf werknemers zegt dat de sfeer op het werk door de crisis slechter is geworden. Dat geldt vooral in de zorg: een kwart van het zorgpersoneel stelt dat de werksfeer nu slechter is dan voor corona. Eén op de drie zorgmedewerkers heeft te maken gehad met treiteren of ander vervelend gedrag. Ook 32 procent van het overheidspersoneel klaagt daarover. Volgens een woordvoerster gaat het niet alleen om irritaties en pesten op de fysieke werkvloer, maar kunnen spanningen ook hoog oplopen doordat mensen thuis moeten werken. „Op de werkvloer kan meer worden uitgepraat. Als je digitaal vergadert, kan dat veel minder.”

Op 5 september kwam CNV nog in actie voor de zorg.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Klappen 👏 is 👏 niet 👏 genoeg 👏. Mensen in de zorg verdienen meer dan applaus: een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Maar deze coalitie kiest ervoor om weg te rennen. Daarom komen we zaterdag 5 september in actie. Doe mee! https://t.co/B8xgIn33dG pic.twitter.com/GwWbKidHgb — CNV Zorg & Welzijn (@CNVZorgWelzijn) August 31, 2020

‘Schokkende cijfers’

Gemiddeld heeft een kwart van alle werkenden (26 procent) wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. „Schokkende cijfers. Een respons van 26 procent betekent dat 2,3 miljoen werkenden te maken hebben met pestgedrag, zegt Fortuin, wiens achternaam nog weleens wat oproept.

Van de mensen die worden gepest, durft 11 procent niets te zeggen uit angst de baan te verliezen. Volgens 15 procent treedt de werkgever/leidinggevende minder tegen pesten op dan voor de coronacrisis. 13 procent wordt overigens gepest door de leidinggevende zelf.

„We snappen dat veel organisaties het water aan de lippen staat door de crisis. En dat de werkdruk in veel organisaties hoog is. Het is echter nooit reden om dit soort gedrag te tolereren.”