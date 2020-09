Weer meer coronabesmettingen, lichte kritiek op voorrang voor leraren

Nog eens 1300 mensen in Nederland hebben positief getest op het coronavirus. Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt daarmee hoger dan de afgelopen dagen. Vanuit de Veiligheidsregio’s klinkt ondertussen wat kritiek op de voorkeursbehandeling van leraren.

Gisteren meldde de Rijksoverheid op het zogeheten coronadashboard 1087 nieuwe besmettingen. Zaterdag werden 1231 gevallen geregistreerd. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt, maar ligt nog mijlenver van de situatie die we kennen van in afgelopen voorjaar.

Het aantal positieve tests kwam vorige week woensdag voor het eerst sinds april boven de duizend op een dag uit.

Coronabesmettingen in Den Haag en Amsterdam

In Den Haag en omstreken kwamen de meeste besmettingen aan het licht tussen gister- en vanochtend: 220. In Amsterdam en omgeving kregen 216 mensen een positief testrestultaat, in de regio Rotterdam-Rijnmond 143 en in de provincie Utrecht 108.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is weer toegenomen, tot 209 in totaal. Van de opgenomen patiënten liggen er 166 op verpleegafdelingen en 43 op de intensive care, 7 meer dan zondag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vooral in de Randstad liggen coronapatiënten in het ziekenhuis. Verplaatsingen van patiënten naar andere regio’s zijn vooralsnog niet aan de orde. Het aantal ziekenhuisopnames ligt de afgelopen drie dagen op ruim tien per dag, laat het coronadashboard zien.

Het aantal mensen dat met COVID-19 is opgenomen, is ook nog altijd laag vergeleken met de piek van afgelopen voorjaar, toen op sommige dagen 500 tot 600 nieuwe patiënten werden opgenomen.

Lichte kritiek op voorkeursbehandeling leraren

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn kritisch op de voorkeurspositie die leerkrachten krijgen bij het testen op corona. „Wij zijn hier niet principieel op tegen, maar waarom krijgt de politie- of de vuilnisman geen voorrang en de onderwijzer wel? Lesgeven kan wel via een iPad en vuilnis ophalen niet”, stelt voorzitter Hubert Bruls vandaag.

De voorkeur voor de een, is volgens hem een nadeel voor een ander. „Het onderwijsland is nogal een grote groep die een fors beslag legt op de testcapaciteit. Mensen melden zich ook nog eens en masse.”

Objectief zijn bij testen coronabesmettingen

De 25 burgemeesters van de Veiligheidsregio’s vinden dat je op grond van objectieve criteria de verschillende beroepen met elkaar moet vergelijken. Er bestaan volgens hen namelijk veel meer beroepsgroepen die voor de samenleving cruciaal zijn zoals „het waterschap of de energiemaatschappijen”.

De burgemeesters bespraken vandaag in Utrecht de actuele corona-ontwikkelingen en keken alvast vooruit naar de herfst en winter. Zij maken zich zorgen om de jongeren. „Wij moeten juist zoveel mogelijk plekken waar zij graag komen, openhouden. Anders gaan ze zelf illegale feesten organiseren en dan zijn we verder van huis.”

