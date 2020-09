De 13 meest dramatische momenten uit Keeping Up With The Kardashians

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat de Kardashian-Jenners na veertien jaar stoppen met Keeping Up With The Kardashians. The end of an era, kan je wel zeggen. Na twintig seizoenen kunnen we terugblikken op veel idiote scenes (Kim huilend om haar oorbel), drama (Tristan Thompson) and OMG-momenten (te veel om op te noemen).

Tijd om terug te blikken op veertien jaren en twintig seizoenen vol drama, en daarmee is het dan ook wel klaar. Dit waren de meest dramatische momenten uit Keeping Up With The Kardashians.

1. Toen Khloe erachter kwam dat Tristan Thompson haar had bedrogen met Jordyn Woods

Misschien wel het meest dramatische moment uit de hele serie.

2. Toen Scott een vrouw verborg in zijn badkamer in Dubai

Scott en vrouwen op de familievakanties…

3. En Kim tegen Kourtney zei dat ze ‘the least exciting to look at’ is

De ruzies tussen de zussen waren real in Keeping Up With The Kardashians.

4. Toen Kim bekend maakte dat ze ging scheiden Kris Humphries

Na 72 dagen was ze het huwelijk alweer zat.

5. Het moment dat Kim haar diamanten oorbel verloor in de zee

En Kourtney haar moest herinneren aan de ergere dingen in het leven: “there are people that are dying”

6. Toen Khloe erachter kwam dat Tristan haar bedroog terwijl ze aan het bevallen was

A never ending story.

7. Scott vond het nodig om geld in de mond van een ober te schuiven tijdens een ruzie

De OMG-momenten kwamen vooral door Scott.

8. Toen Kim en Kourtney met elkaar op de vuist gingen

Wederom a never ending story.

9. Kim vond het belangrijk om selfies te maken toen Khloe naar de gevangenis moest

Alles voor de fame.

10. Toen Khloe met Lamar trouwde na een maand daten

We hebben veel huwelijken gezien in Keeping Up With The Kardashians.

11. Toen Khloe de deur dichtgooide in Kim haar gezicht en Kim haar sloeg met een tas

Don’t be so fu**ing rude.

12. Kanye gaf 3 miljoen dollar uit aan zijn aanzoek met Kim

Je moet er wat voor over hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

13. Toen Kim, Khloe en Kylie een auto-ongeluk kregen

SO MUCH DRAMA.

Vind je dit interssant? Lees meer over The Kardashians op NSMBL.nl