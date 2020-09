Koninklijk huis kost volgend jaar ruim 45 miljoen euro, meer salaris

De uitgaven voor het koninklijk huis stijgen in 2021 van 44,4 miljoen naar bijna 45,7 miljoen euro. Dat staat in de begroting van het koninklijk huis, blijkt vandaag op Prinsjesdag.

Het grootste deel daarvan, bijna 30,5 miljoen euro, gaat naar de koning voor zijn functionele uitgaven. De leden van het koninklijk huis ontvangen als uitkering gezamenlijk bijna 8,9 miljoen euro. Dat is ruim 3,5 ton meer dan dit jaar.

6 miljoen voor de koning

In totaal ontvangt de koning ruim 6 miljoen euro, de koningin ruim 1 miljoen en prinses Beatrix ruim 1,6 miljoen. Prinses Amalia ontvangt 111.000 euro in de ene maand dat zij volgend jaar 18 jaar is. De uitkeringen zijn deels persoonlijk inkomen en deels bestemd voor personele en materiële uitgaven.

Als persoonlijk inkomen is dat in 2021 voor koning Willem-Alexander 998.000 euro en 396.000 euro voor koningin Máxima. Prinses Beatrix ontvangt 564.000 euro en 20.000 euro is voor prinses Amalia.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat de regering volgens mij niet beseft (of wil beseffen) is dat een salarisverhoging van 5% voor het koninklijk huis, dit voor veel burgers gelijk staat aan een compleet jaarsalaris. — CGkwek (@CGkwek) September 15, 2020

Uitkeringen koninklijk huis blijven stijgen

In de jaren daarna, vanaf 2022, stijgen de uitkeringen in totaal naar bijna 10,4 miljoen euro. Dat komt onder meer omdat de troonopvolgster vanaf haar achttiende jaar ook een uitkering ontvangt, naar verwachting zo’n 1,6 miljoen euro. Prinses Amalia wordt 18 jaar op 7 december 2021.

Koning Willem-Alexander hoort nog deze maand of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen op of rond zijn woonpaleis Huis ten Bosch. Dat valt te lezen in de toelichting bij de begroting van het ‘Huis van de Koning’ die minister-president Mark Rutte vandaag heeft aangeboden aan het parlement.

Duurzamer koninklijk huis

„De mogelijkheden voor verduurzaming in en rond het paleis worden momenteel onderzocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Duidelijkheid hierover wordt medio september verwacht”, aldus Rutte. Vorig jaar vroeg de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling te kijken of het mogelijk was meer duurzame maatregelen te nemen, en daarbij met name te kijken naar zonnepanelen.

Koning Willem-Alexander heeft die al lang op zijn verlanglijstje staan. Hij liet bij werkbezoeken in onder meer Amsterdam en Saarland (Duitsland) weten bij Huis ten Bosch zonnepanelen te willen hebben, maar dat de regels voor monumenten dat vooralsnog verhinderen. In 2018 al vroeg GroenLinks aan Rutte om de koning een handje te helpen.

Lees ook: De Troonrede van Prinsjesdag 2020, hier lees je hem helemaal