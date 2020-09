8265 coronabesmettingen in een week, reproductiegetal stijgt

In een week tijd zijn 8265 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het het RIVM, tegen 5427 vorige week. Het reproductiegetal is ondertussen gestegen.

Het aantal coronabesmettingen is dus met meer dan de helft gestegen. Ook het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen. Verpleegafdelingen namen 144 coronapatiënten op, tegen 89 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 19 naar 27.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldde vandaag ook 27 sterfgevallen. In de update van vorige week stonden 17 personen die aan corona zijn overleden.

85.000 coronabesmettingen sinds uitbraak

In meer dan de helft van alle bevestigde coronabesmettingen gaat het om mensen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het zijn nog steeds vooral twintigers en dertigers die het virus oplopen.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus bij bijna 85.000 mensen in Nederland vastgesteld. Van hen werden 12.315 in een ziekenhuis opgenomen. Meer dan 6200 mensen zijn aan de ziekte overleden.

Meer coronabesmettingen op het werk en in verpleeghuizen

In de afgelopen week hebben bijna 200.000 mensen zich laten testen op het coronavirus. Van hen bleek 3,9 procent het virus onder de leden te hebben. Vorige week werden iets meer dan 180.000 mensen getest en was 2,8 procent positief. De regio Haaglanden telde het hoogste percentage positieve tests. Daar bracht 9,1 procent van alle tests een besmetting aan het licht. In Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland was 8,2 procent van alle geteste personen besmet.

Bij een kwart van alle nieuwe coronapatiënten is bekend waar ze waarschijnlijk besmet zijn geraakt. De meeste mensen lopen nog steeds thuis het virus op, maar het aantal besmettingen op het werk en in verpleeghuizen neemt toe.

Reproductiegetal verder gestegen

Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus is verder gestegen naar 1,38, zo heeft het RIVM berekend. In de vorige wekelijkse coronarapportage stond het inmiddels bekende R-getal nog op 1,17, een week daarvoor op 1.

Het reproductiegetal geldt als een belangrijke indicator voor de snelheid waarmee het virus zich onder de bevolking verspreidt. Het drukt uit hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld infecteert. Onder de 1 dooft de verspreiding na verloop van tijd uit, boven de 1 grijpt het juist sneller om zich heen. Een ‘R’ van 1,38 betekent dat te verwachten valt dat 100 mensen die het virus bij zich dragen het doorgeven aan 138 mensen, die het op hun beurt doorgeven aan 188 anderen.

Omdat het meest recente R-getal erg onzeker is, kijkt het RIVM bij de berekening altijd twee weken terug. De ‘R’ die nu wordt gerapporteerd, is dus die van 28 augustus. Daarnaast houdt het instituut een marge aan: het kan met 95 procent zekerheid zeggen dat het reproductiegetal tussen de 1,29 en 1,47 ligt. 1,38 ligt precies in het midden van die bandbreedte.

Meeste coronapatiënten in ziekenhuizen in drie maanden

Ziekenhuizen behandelen momenteel 240 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 24 juni. In sommige regio’s is er aanleiding om patiënten te verplaatsen naar andere ziekenhuizen, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat weet niet of daadwerkelijk al patiënten zijn gespreid en waar dat is gebeurd. Het centrum komt in actie wanneer patiënten moeten worden overgebracht naar een andere regio.

Op verpleegafdelingen liggen 187 coronapatiënten. Dat zijn 21 meer dan op maandag. Een week en een dag geleden behandelden de ziekenhuizen 140 coronapatiënten.

