Zes tips bij het kopen van een boxspring

Een steeds groter deel van de nieuw verkochte bedden is een boxspring. Waarom kiezen mensen ervoor?

Mogelijk vanwege de combinatie van een luxe uitstraling en het ultieme slaapcomfort. Je komt boxsprings ook vaker tegen in hotels en op vakantieparken en alleen daarom ervaren steeds meer mensen hoe het is om op een boxspring te slapen.

Maar waar moet je nu allemaal op letten als je een boxspring wilt kopen? Er zijn nogal namelijk nogal wat mogelijkheden en opties waar je uit kunt kiezen.

Hoe kies je dan het juiste bed dat volledig bij je wensen en behoeftes past? Waar moet je op letten bij het kopen van een boxspring? Hieronder vind je handige tips, die de keuze (hopelijk) een stuk gemakkelijker maken.

Tip 1 – Afmetingen kamer en bed

Het is handig om vooraf goed in kaart te brengen wat de afmetingen zijn van je kamer en wat de maximale afmeting is die je nieuwe boxpring in deze ruimte in kan nemen. Verder is je eigen lengte ook van groot belang. Ben je lang, dan heb je misschien een andere bedmaat nodig dan een gemiddeld persoon. Als je deze gegevens goed hebt uitgezocht en op papier hebt gezet, is dit een belangrijke eerste stap.

Tip 2 – Materiaal

De bedbodem van een boxspring is standaard gemaakt van stof. Dit geeft een heerlijk zachte en luxueuze uitstraling, maar kan lastig zijn voor mensen die last hebben van bijvoorbeeld huisstofmijtallergie. Voor veel mensen is deze stoffen bekleding geen enkel probleem, maar het kan vervelend zijn voor mensen die er wel last van hebben. Er zijn inmiddels genoeg alternatieven om de boxspring te bekleden met kunststof of leer.

Tip 3 – Matras

Wat voor lichaamsondersteuning heb je nodig? Dit hangt onder meer af van het lichaamsgewicht, de slaaphouding en of er eventuele rug- of nekklachten zijn. En uiteraard of je alleen of samen slaapt. Een matras kan van verschillende soorten schuim zijn gemaakt of van pocketveren. Laat je dus meer vertellen over de verschillen tussen de schuimsoorten. Het belangrijkste is dat je het matras moet aanvoelen om een goede keuze te kunnen maken. Alleen naar de prijs kijken of bijvoorbeeld naar de dikte kan je slaapcomfort aanzienlijk verminderen.

Tip 4 – Toppers

Je maakt je boxspring helemaal compleet met een ‘luxe topper’ / topmatras naar keuze. Je kunt kiezen uit een koudschuim-topper, die zich aanpast aan de temperatuur in je kamer. Daardoor heb je geen last van grote temperatuurverschillen in bed. Je kunt ook kiezen voor een traagschuim-topper. Deze topper heeft een wat dichtere celstructuur, waardoor het gemakkelijk warmte behoudt.

Tip 5 – Vlak of elektrisch verstelbaar model

Lees je veel in bed en/of kijk je graag televisie? Dan kan een elektrisch verstelbare bodem handig zijn. Een elektrisch verstelbare bodem komt vaak met een aantal aanvullende opties.

Tip 6 – Design

Tenslotte kies je natuurlijk voor een ontwerp inclusief accessoires die goed bij je slaapkamer passen en kies je uit een vlak of elektrisch verstelbaar model. Kijk daarbij goed naar je te besteden budget.

Je kunt je boxpring helemaal zelf samenstellen en bepaalt zelf wat je wilt toevoegen of juist weglaten. Op die manier creëer je het ultieme slaapcomfort bij jou thuis.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Lees ook: De Afvalbutlers prikken en prikkelen erop los: ‘Mensen verzinnen allerlei smoesjes’