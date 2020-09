‘Voller theater moet je testen in regio’s waar amper corona is’

Theatermakers en -gezelschappen moeten in regio’s waar relatief weinig corona is, kunnen experimenteren met een voller theater.

Dit om te komen tot slimme versoepelingen in het toegangsbeleid en nieuwe manieren om geld te verdienen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Ook de veiligheidsregio’s moeten bij de experimenten worden betrokken.

Regels voor theater in andere landen minder streng

De raad wijst erop dat de regels voor de omvang van samenkomsten in theaters in andere Europese landen al minder streng zijn. „Daar kunnen meer mensen tegelijk een voorstelling bekijken, mits het publiek bijvoorbeeld mondkapjes draagt en makers wekelijks getest worden”, aldus de raad.

In Nederland zijn de repetities van TINA – De Tina Turner Musical voor het Beatrix Theater in Utrecht vorige week weer begonnen. Succesmusical Soldaat van Oranje heeft er inmiddels al een aantal voorstellingen op zitten. Voor deze show is een instructiefilmpje over de coronamaatregelen gemaakt.

Theater draait nu elke dag met verlies

Met vollere zalen kunnen de theatermakers en -aanbieders ook meer verdienen en dat is volgens de Raad voor Cultuur broodnodig: „Wanneer Nederlandse theaters, filmhuizen en andere cultuurlocaties 50-60 procent zaalbezetting realiseren, kunnen ze net de kosten voor voorstellingen eruit halen. Nu draaien zij forse verliezen, omdat de zalen maximaal 25 procent gevuld mogen worden.” Daarbij komt meer publiek ook ten goede aan de ‘artistieke ervaring’ van alle betrokkenen.



Raad voor Cultuur: Bekijk per regio of vollere zalen mogelijk zijn. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan minister Van Engelshoven (OCW). #cultuur #weerbaar #wendbaar #cultuursector #kunst #kunstsector

Lees het advies: ⤵️https://t.co/PQ1l1cb0j5 pic.twitter.com/BYTZrgUujg — Raad voor Cultuur (@RaadvoorCultuur) September 14, 2020

De raad zegt verder dat het extra steunpakket van de regering voor de sector niet alleen naar gesubsidieerde instellingen moet gaan, maar ook naar de makers, freelancers en vrije producenten. De organisatie is wel blij met het extra geld, maar vraagt aandacht voor „de groeiende kloof tussen gesubsidieerde en ongesubsidieerde cultuur”.

„Steun moet meer ten goede komen aan ongesubsidieerde producenten, musea en lokale instellingen, die samen het overgrote deel van de sector vormen. Samenwerking met stedelijke cultuurregio’s en provincies, met rijkscultuurfondsen en de gezamenlijke private fondsen is cruciaal om een gezond cultureel ecosysteem te behouden”, houdt het adviesorgaan de bewindsvrouw voor.

„Juist in regio’s waar het COVID-19-virus geen sterke verspreiding heeft, kan geëxperimenteerd worden met slimme versoepelingen in samenspraak met de veiligheidsregio’s. Vollere zalen zorgen bovendien voor een betere artistieke ervaring voor publiek en makers”, schrijft de Raad voor Cultuur aan minister Van Engelshoven.

Veel creativiteit het afgelopen half jaar

De raad wijst er op dat juist in de cultuursector het afgelopen half jaar veel creativiteit is ontplooid om toch het publiek te bereiken. „Maar de crisis heeft ook blootgelegd hoe kwetsbaar de sector is. De sector toont zich wendbaar, maar is nog niet weerbaar. Het zoeken naar alternatieve verdienmodellen is nodig om de culturele en creatieve sector weerbaarder te maken en de culturele prestaties bereikbaar voor het publiek.” De raad komt in november met uitgewerkte voorstellen voor de inzet van 5 miljoen euro, die de minister heeft vrijgemaakt voor innovatie met hulp van zogenaamde Field Labs. „In deze Field Labs kan geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen en mogelijkheden om het publiek op een veilige manier duurzaam van cultuur te laten genieten.”

