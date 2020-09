GGD-medewerkers mikpunt van agressie en intimidatie

GGD-medewerkers die telefonisch coronatesten inplannen, zijn het mikpunt van agressie en intimidatie. Dat schrijft De Telegraaf en bevestigt een woordvoerder van de GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van de 25 GGD’s in ons land.

„Een op de vijf à een op de zes gesprekken is grimmig”, zegt de woordvoerster. Volgens haar zijn de oplopende wachttijden als gevolg van gebrek aan testcapaciteit de aanleiding voor de agressie. „De laatste weken overtreft de vraag het aanbod. Mensen moeten langer in de wacht zitten. Dat is natuurlijk vervelend voor de persoon in kwestie. Maar daar kan de GGD-medewerker natuurlijk niets aan doen.”

Verwensingen naar GGD-medewerkers

Volgens De Telegraaf vliegen de verwensingen medewerkers soms om de oren. Bovendien schuwen bellers niet om te manipuleren. „Als mijn dochter doodgaat, dan is het jouw schuld”, werd een medewerker gezegd.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemt het uitschelden van GGD’ers „heel naar”. Maar volgens de krant wijzen Kamerleden hem erop dat dit een symptoom is van „een falend testbeleid”.



Door falend testbeleid

– kunnen reizigers op Schiphol zich niet meer laten testen

– is de corona-app onbruikbaar

– moet zorgpersoneel met klachten gaan werken

– worden schoolklassen naar huis gestuurd Intussen loopt het aantal besmettingen fors op. Bloedlink en onverantwoord — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) September 12, 2020

Minder lang op de ic

Ander coronanieuws deze ochtend: Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), laat aan het AD weten dat er op dit moment veel patiënten op de intensive care-afdelingen kunnen. In maart bleven patiënten gemiddeld 22 dagen op de ic, nu zijn dat er acht.

Bij een vergelijkbare coronagolf als in maart en april hebben ziekenhuizen daarom waarschijnlijk veel minder ic-bedden nodig. „We weten natuurlijk niet of er een tweede golf komt en hoe groot die wordt”, zegt Gommers in de krant, „maar als het vergelijkbaar is met de eerste hoeven we de ic’s veel minder uit te breiden.”

Betere behandeling

Hoe dat precies komt, wordt nog onderzocht, zegt Gommers. Zo wil hij in beeld krijgen of de groep mensen die nu op de ic belandt vergelijkbaar is met die van de eerste coronagolf. „Het kan zijn dat in maart en april meer mensen met onderliggende ziektes terechtkwamen en de patiënten van nu minder ziek zijn.”

Daarnaast heeft mogelijk een betere behandeling van coronapatiënten bijgedragen aan een kortere ligduur. „Het is niet zo dat het virus milder is geworden, we hebben daar in elk geval geen aanwijzingen voor”, zegt Gommers.

