Intocht Sinterklaas zorgt overal voor gepieker: te druk

Veel veiligheidsregio’s en gemeenten piekeren over de intocht van Sinterklaas op 14 november of welke dag in die ‘Sintaankomstweek’ dan ook.

Een intocht zoals gewoonlijk geldt als een buitenevenement, waar zeker meer dan 250 bezoekers op afkomen. En dat mag niet volgens de huidige maatregelen tegen het coronavirus. Een aantal gemeenten, zoals Amsterdam, Maastricht, Dordrecht en Almelo, heeft daarom al besloten de komst van Sinterklaas dit jaar anders te vieren. Andere gemeenten wachten nog op een advies van hun veiligheidsregio.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen intocht Sinterklaas in Middelburg: MIDDELBURG – De pakjesboot van Sinterklaas meert dit jaar niet af aan een Middelburgse kaai. Middelburg heeft de intocht van de goedheiligman afgeblazen. https://t.co/1SMsiQv3dX — Middelburg (@middelburg) September 8, 2020

Intocht is een gemeentelijke zaak

Het Veiligheidsberaad, het samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio’s, gaat niet met een landelijk advies komen, aldus een woordvoerster vandaag. Het onderwerp staat ook niet op de agenda voor het komende beraad van volgende week maandag. „Het afgeven van een vergunning voor een evenement is een gemeentelijke zaak. We kunnen ons wel voorstellen dat het handig is om op regionaal niveau dezelfde afspraken te maken”, zegt de woordvoerster.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen 11e van de 11e

Geen Sint intocht

Geen kerstmarkten

Geen carnavals optocht buiten Leraren blijven bij snotneus thuis, laten zich massaal testen. Maar… in januari gaat de NOT (grappig deze naam nu) de Onderwijsbeurs dus gewoon door!! Duizenden leraren bij elkaar 🥵 — Maria Hanneke Lokhoff/KnapVilla (@knapvilla) September 8, 2020

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft dat gisteren al gedaan: in alle gemeenten van die regio gaat de gebruikelijke intocht niet door. Noord- en Oost-Gelderland denkt deze maand met een besluit te komen, net als de veiligheidsregio Groningen. De regio’s wachten op een advies dat is gevraagd aan de GHOR, de overkoepelende organisatie van alle GGD’s.

Andere vormen bedacht

Alle gemeenten die nu al hebben besloten dat de gewone intocht van Sinterklaas niet door kan gaan, kiezen voor een alternatieve invulling. Zo arriveert sint wel in Amsterdam, maar daar kan waarschijnlijk maar minimaal publiek bij zijn. Haarlem maakt een speciale sinterklaasfilm. In Emmen en Gorinchem zal er wel een sinterklaashuis voor kleine kinderen zijn. In Dordrecht mogen kinderen groepsgewijs op veilige afstand aan boord van de pakjesboot komen. Veel comités laten de goedheiligman per wijk of buurt aankomen. En de NTR, die de landelijke intocht op televisie verzorgt, denkt nog na over de corona-intocht van 2020.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De traditionele intocht van Sinterklaas in Venlo en Blerick gaat dit jaar niet door. Ook de viering van Sintemerte is afgelast. #Venlohttps://t.co/BnnxbQhXpH — De Limburger (@delimburger) September 8, 2020

Als intochten wel doorgaan, dan kunnen gemeenten niet alleen drukte, maar ook protest verwachten. In juni gaf Kick Out Zwarte Piet al aan bij 22 intochten te zullen demonstreren tegen het fenomeen zwarte piet.