Code oranje voor Griekse eilanden: ‘Forse klap voor de reisbranche’

Voor de vakantiegangers die hoopten in het najaar nog wat zon te pakken op de Griekse eilanden, ziet het er niet zo rooskleurig uit. Sinds vanmorgen geldt daar, voor een groot deel, code oranje. Reisbrancheorganisatie ANVR trekt aan de bel bij de overheid.



Reisadvies #Griekenland: Vanwege een flinke stijging in het aantal reizigers dat bij terugkeer positief test op het coronavirus worden vakantiereizen naar alle Griekse eilanden afgeraden. Meer informatie vind je in het reisadvies: https://t.co/PxAF0ZZhcd pic.twitter.com/5UfIUAErfF — 24/7 BZ (@247BZ) September 8, 2020

Volgens koepelorganisatie ANVR gaan er jaarlijks honderdduizenden Nederlanders op vakantie naar de Griekse eilanden. Woordvoerder Mirjam Dresmé benadrukt dat deze beslissing een forse klap voor de reisbranche is. „Europa gaat langzamerhand weer op slot, nadat we net weer een beetje konden reizen.” De brancheorganisatie stuurde afgelopen week een brief aan de leden van het Algemeen Overleg van de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat. In de brief wordt aandacht gevraagd voor de dramatische situatie in de reissector.

Veiliger dan in Nederland, toch code oranje

Vakantieganger Nathalie (wil liever haar achternaam niet noemen) ligt vandaag op het strand van Kreta. Ondanks de uitgeroepen code oranje ervaart zij haar verblijf als zeer positief. „De Grieken hebben het naar mijn idee goed voor elkaar en zijn blij met de toeristen die hier momenteel zijn.” Ze voelt zich veilig en volgens haar worden de coronaregels netjes gevolgd.

Daarom juist dat zijzelf en medevakantiegangers op het eiland vol ongeloof het nieuws van code oranje ontvingen. „Sterker nog, we voelen ons hier veiliger dan in Nederland, waar de besmettingen de pan uitrijzen. Dat is hier niet het geval.”

‘Het voelt hier echt als vakantie’

José van Felius is zelfstandig reisadviseur en verblijft momenteel in Petra op Lesbos. Ze vond het belangrijk om haar klanten uit eigen ervaring te kunnen adviseren. Ook haar ervaring op de vakantiebestemming is goed. „Ik ervaar mijn verblijf echt als vakantie.” Ook zijn de vakantiegangers op het eiland volgens haar positief. „Je merkt dat er in Nederland vooroordelen zijn als je toch kiest voor vakantie. De gasten die er nu zijn, staan allemaal vierkant achter deze beslissing.” Haar reactie is vergelijkbaar met die van vakantieganger Nathalie: „De Grieken hebben het allemaal goed geregeld. Er is absoluut geen merkbare toename in het aantal besmettingen. Je voelt je hier veiliger dan in Nederland.”

Dan weer wel code oranje, dan weer niet

De ANVR pleit ervoor dat het kabinet er in Europees verband werk van maakt om te komen tot eenduidige reisadviezen. Daarover zegt woordvoerder Dresmé: „Er ontstaan nu rare situaties, waarbij de ene nationaliteit wel op vakantie kan naar een land en een ander land niet.” Dresmé vergelijkt de situatie in Griekenland met de Canarische eilanden. „Nederlanders mochten daar destijds niet naar toe, terwijl tegelijkertijd Duitsers daar rustig op vakantie gingen.”

De woordvoerder vertelt dat de reisbranche een behoorlijke domper ondergaat. „Alle reizigers die zouden vertrekken staan nu ‘on hold’.” Reizigers krijgen nu een voucher om hun reis later alsnog te kunnen maken. „Als we alle geannuleerde reizen moeten terugbetalen, dan blijft er geen reisbedrijf meer over. Gelukkig hebben we daarvoor de vouchers.”

Haken en ogen aan vouchers

Maar ook aan het principe ‘voucher’ zitten haken en ogen. Nu veel bestemmingen nog steeds niet kunnen worden bereisd, kunnen de vouchers niet worden besteed en loopt de branche het risico de vouchers te moeten terugbetalen. „Daarom vragen we de overheid om een zogenoemde ‘voucherbank’, waarbij reisorganisaties geld kunnen lenen en dit over een aantal jaren terug kunnen betalen” , aldus Dresmé.

Vakantieganger Nathalie voorziet problemen voor de populaire vakantiebestemming. „De Grieken hebben een zware tijd achter de rug omdat ze maanden aan inkomsten missen.” Volgens haar ontbreken ook de inkomsten van de groep Nederlanders die in september en oktober naar Griekenland gaan. „Dit mag nu niet meer. Dat is een enorme klap.”

Teleurstelling en acceptatie

Reisadviseur Van Felius vliegt vanavond terug naar Nederland en moet dan in quarantaine. „Natuurlijk is het krom dat als ik een dag eerder was thuis gekomen, ik niet in quarantaine hoefde.” Van Felius kreeg eerder veel vragen van reizigers over een mogelijke code oranje. „Het is een vreemde gewaarwording dat dit gebeurt als je op de bestemming bent. Gisteren kreeg ik het bericht, terwijl ik op dat moment in een restaurant zat met allemaal Nederlandse gasten. Iedereen genoot volop van de vakantie en maakte plannen voor de komende dagen. Dat vond ik een moeilijk moment. Je merkte een vorm van gelatenheid onder de gasten. Teleurstelling, maar ook een stukje acceptatie.”

Morgen vindt in Den Haag het Algemeen Overleg plaats van de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat. Het AO is helemaal gewijd aan ‘toerisme’.