Kick Out Zwarte Piet demonstreert bij 22 Sinterklaasintochten

Kick Out Zwarte Piet heeft aangekondigd in november in meer dan twintig verschillende plaatsen in Nederland te demonstreren in Sinterklaasintocht.

De demonstraties voor ‘een inclusief Sinterklaasfeest’ zal gebeuren tijdens de intochten in de plaatsen waar zwarte piet nog aan de zijde van, meldt Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vandaag.

#BlackLivesMatter

De afgelopen weken is er op veel plaatsen in Nederland en over de hele wereld gedemonstreerd tegen institutioneel racisme, politiegeweld en ongelijke behandeling. „Het is mooi om te zien hoeveel mensen ook in Nederland solidair zijn en de straat op gaan. Institutioneel racisme is een veelkoppig monster met vele zichtbare en onzichtbare uitwerkingen: het gaat bijvoorbeeld om achterstelling op de woning- en arbeidsmarkt, om onderadvisering in het onderwijs en om de recente zaak omtrent de toeslagen van de Belastingdienst”, meldt KOZP. „In Nederland is een van de meest zichtbare vormen van institutioneel racisme zwarte piet, de jaarlijks terugkerende karikatuur van zwarte mensen, die stamt uit de tijd waarin de slavernij in Nederland nog niet was afgeschaft. De figuur die ervoor zorgt dat vele zwarte mensen zich tijdens de Sinterklaasperiode niet veilig voelen en het hele jaar rond voor ‘zwarte piet’ worden uitgescholden. De figuur waardoor bij witte mensen, jong en oud, jaar in jaar uit schadelijke beeldvorming verder inslijt. De figuur waardoor zwarte kinderen in november en december niet naar school kunnen gaan zonder daar een karikatuur van zichzelf aan te treffen.”

In Nederland is er veel discussie over wel of geen zwarte piet tijdens het Sinterklaasfeest. Velen vinden zwarte piet ook een traditie die niet zomaar mag verdwijnen. Premier Mark Rutte zei onlangs dat hij anders over zwarte piet anders was gaan denken.

Kick Out Zwarte Piet doet oproep

KOZP roept iedereen die zich de afgelopen tijd heeft laten horen tijdens de protesten of online om ook in november aanwezig te zijn. „Om van ons nationale Sinterklaasfeest écht een kinderfeest te maken, waarvan alle Nederlandse kinderen kunnen genieten. Protesteren blijft een effectief middel om de dialoog en bewustwording voort te zetten. Doordat mensen de straat op gingen, zijn veel veranderingen op gang gebracht: het Sinterklaasjournaal heeft zwarte piet in de ban gedaan, de nationale intocht kent inmiddels roetveegpieten en ook veel scholen vieren het feest zonder de raciale karikatuur. Maar zolang niet alle kinderen in Nederland een inclusief Sinterklaasfeest vieren, zijn we er nog niet.” KOZP meldt dat in de 22 steden vreedzaam wordt geprotesteerd. „Met de burgemeester en politie worden afspraken gemaakt om het protest veilig te laten verlopen en om de demonstranten te beschermen tegen de mogelijke intolerantie van omstanders.”

Dit zijn de 22 ‘demonstratieplaatsen’

Alkmaar, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Edam, Enkhuizen, Gouda, Heerhugowaard, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rijswijk, Volendam, Wageningen, Weert, Weesp en Zaanstad.

