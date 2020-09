Charlotte protesteert weer voor zelfmoordpreventie: ‘We kunnen wél geholpen worden’

Charlotte Bouwman (26) trekt vandaag samen met haar Lijm De Zorg-team opnieuw ten strijde. In het gebouw van het ministerie vraagt zij met een protestactie aandacht voor zelfmoordpreventie in Nederland.

De Amsterdamse Bouwman heeft zichzelf de afgelopen tijd op de kaart gezet als voorvechter van een beter GGZ-stelsel. Vandaag is het World Suicide Prevention Day, een internationale dag waarop aandacht wordt gevraagd omtrent zelfmoordpreventie. Aan de telefoon legt Bouwman uit wat ze vandaag van plan zijn. „Wist je dat er iedere dag vijf mensen overlijden door zelfmoord?”, steekt Bouwman van wal. „Uit onderzoek is gebleken dat zelfmoord onder jongeren doodsoorzaak nummer één is.”

Mensen overleden

Bouwman protesteert vandaag omdat volgens haar „mensen verstrikt raken in het huidige GGZ-systeem”. Ze wijst daarbij op een onderzoek uit 2017 van 113 Zelfmoordpreventie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. „In dat jaar was zelfdoding onder jongeren tussen de tien en twintig jaar namelijk extreem hoog. Momenteel heerst er grote chaos in het zorgsysteem. Daar waarschuwen psychiaters ook voor.”

De Amsterdamse laat zich niet uit het veld slaan. In januari begon ze met haar protestactie in het gebouw van het ministerie. „Meerdere mensen die in die tijd contact met mij opnamen, zijn inmiddels overleden. Het is ernstig, maar het gebeurt echt. Het ministerie staat erbij en kijkt er naar.”

Gele lintjes en bloemen

Vandaag tussen 12.00 en 13.00 uur, onder lunchtijd, hoopt Bouwman het ministerie te overtuigen van het feit dat veel suïcidale jongeren en volwassenen wél geholpen kunnen worden. „We delen gele lintjes en bloemen uit die symbool staan voor suïcide.” Volgens de Amsterdamse kan goede zorg mensen redden. „Kijk maar naar mij.” Dit jaar werd Bouwman namelijk nog drie weken opgenomen vanwege haar suïcidaliteit. „Het kromme is dat ik soms via Instagram berichten krijg van lotgenoten met de vraag waarom ik wel word geholpen en zij niet.”

Bouwman blijft positief. „Het thema staat op de agenda en dat is belangrijk. Ook is duidelijk dat psychische problemen iedereen kunnen overkomen. Momenteel staan er 90.000 mensen op een wachtlijst voor passende zorg.” Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid deed Bouwman destijds een aantal beloftes. Volgens haar heeft hij die alleen niet waargemaakt. „In het laatste debat gingen alle politieke partijen hard tegen Blokhuis in. Daar ben ik blij om. Hij beloofde mij persoonlijk dat er een plan zou komen, maar dat plan is er niet.”

Behandeling

Zelf start de Amsterdamse activiste volgende week met haar behandeling voor haar eigen mentale problematiek. Op de vraag of zij net als haar vorige protestactie weer dagen in het gebouw van het ministerie gaat doorbrengen, antwoordt zij: „Het liefst zou ik dat wel doen, maar vanwege corona vind ik dat niet passend. We voeren nu met een klein groepje actie als we een aanleiding zien. Mijn behandeling is twee keer een uur per week, dus ik heb best wat tijd”, lacht ze.

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.