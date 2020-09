Vergiftigingsthriller gaat verder: meer bewaking, want Navalny kan weer praten

Sinds 20 augustus is Russische oppositieleider Aleksej Navalny een van de hoofdonderwerpen van internationaal gesprek. Je zou er bijna een Netflix-serie van kunnen maken, met vandaag de episode over de versterking van zijn bewaking.

De Duitse autoriteiten verscherpen namelijk de bewaking van Navalny nu zijn gezondheidstoestand verbetert. Duitse media melden vandaag dat de bewaking wordt opgeschroefd, onder andere omdat verwacht wordt dat hij meer bezoek gaat krijgen.



Der Gesundheitszustand von Alexej #Nawalny verbessert sich, nach Informationen von @derspiegel und Bellingcat kann er wieder sprechen und sich erinnern. Die Polizei verschärft seine Bewachung in der Charité: https://t.co/63KDEBbShY via @derspiegel — MarcelRosenbach (@MarcelRosenbach) September 10, 2020

Giftheebeker Navalny

De 44-jarige Navalny, een prominent criticus van de Russische president Vladimir Poetin, ligt in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Volgens de Duitse regering heeft laboratoriumonderzoek „ondubbelzinnig bewijs” geleverd dat hij is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Hij zou het binnen hebben gekregen, nadat hij een kop thee had gedronken op het vliegveld.

Sterk spul, die variant van novitsjok

Duitse media stellen dat het gif in de thee is gedruppeld, of op het kopje zelf is achtergelaten, en dat het de bedoeling was van de Russische veiligheidsdienst dat Navalny aan boord zou overlijden. Dat dit niet is gebeurd, heeft puur met „gelukkige omstandigheden” te maken.

Volgens Der Spiegel is een variant van het middel novitsjok gebruikt die giftiger is dan het spul dat werd gebruikt bij de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in Engeland in 2018. De stof kan volgens deskundigen alleen in gespecialiseerde militaire laboratoria in Rusland zijn gemaakt.



“The Germans suspect that the FSB, who shadowed Navalny, drizzled the poison into the tea or used it to dress the surface of the cup. Navalny should have died onboard the plane. The fact that he is still alive is only due to a chain of happy circumstances” https://t.co/F2v2RbWQXX — max seddon (@maxseddon) September 9, 2020

Meer bewaking

Maandag werd al gemeld dat Navalny uit zijn kunstmatige coma was gewekt en aanspreekbaar was. Inmiddels is zijn toestand verder verbeterd en hij zou inmiddels weer kunnen spreken. Vermoedelijk kan hij zich ook details herinneren van het moment dat hij onwel werd in het vliegtuig. Daarmee wordt ook het risico op een nieuwe aanslag groter. Meer bewaking dus.

Rutte

Onze premier sprak zich ook uit over de vergiftiging. De vergiftiging „gaat alle perken te buiten”, zei hij vorige week. De zaak wordt besproken in de Europese Unie, de NAVO en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Welke vervolgstappen daaruit moeten volgen, wilde Rutte nog niet zeggen.