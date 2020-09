Vissen verslaat voetbal als populairste sport in Neder-Betuwe

Waar in het grootste deel van Nederland mensen zich aansluiten bij een voetbalvereniging, zit niet iedere plaats vol liefhebbers van een balletje trappen. In Neder-Betuwe scoren ze liever punten met een dikke vette vis aan de hengel.

Uit onderzoek van NOC*NSF en LocalFocus blijkt dat ze in deze plaats namelijk veel liever sportvissen. Van de 51 gemeenten is dit de enige waar deze sport met stip op nummer één staat. De enige andere plaats waar voetbal buitenspel is gezet, is Roozendaal. Daar slaat men liever een hole in one op de golfbaan.

Meer jonge sportvissers

In de gemeente Neder-Betuwe is 5,3 procent van de sporters aangesloten bij een hengelsportvereniging. Ook de jeugd gooit graag een lijntje uit, vertelt penningmeester Johnny van den Berg van Hengelsportvereniging De Sportvisser in Ochten aan Omroep Gelderland.

Een paar jaar geleden waren er pakweg acht jonge leden, tegenwoordig telt de vereniging dertig tot veertig jonge vissers. „Die nemen dan weer vriendjes en vriendinnetjes mee, die op hun beurt weer enthousiast worden. We hebben inmiddels zo’n 1100 leden.”

Vissen blijft groeien

Dat vissen een coronaproof sport is die mensen nu zo langzamerhand aan het ontdekken zijn, blijkt uit de cijfers. Van den Berg meldt dat het aantal leden gestaag groeit. Vissers kunnen op anderhalve meter van elkaar de dobbers laten drijven én hoeven geen vis meer te hamsteren in de lokale supermarkt.

De voetbalvereniging verliest wel wat jonge leden, weet de penningmeester van de sportvisvereniging. „Je hoort in de wandelgangen wel eens dat het aantal jeugdleden bij voetbalclubs terugloopt, maar wij hebben daar gelukkig geen last van.”

Meervalplaag

Extra visserij kan op sommige plekken in Nederland geen kwaad, lijkt het. De meerval neemt in Nederlandse wateren enorm toe, zowel in formaat als in aantal. Bijvoorbeeld in een rivier als de IJssel. „Er zitten er nu al gruwelijk veel. En ze nemen alleen maar toe”, zegt beroepsvisser Frans Komen in de podcast Rivierverhalen. Ze ‘opvissen’ mogen we nog niet, het dier is beschermd.

Dat moet wat Komen betreft veranderen: „Een meerval wordt geen honderd kilo van worteltjes, dus die vreet alles op. De opmars van de meerval is een bedreiging van de visstand in de rivieren. Ze vreten niet alleen vis, maar ook watervogels.”

Lees ook: Visser haalt monsterlijke meerval uit Seine