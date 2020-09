Jonge bestuurder racet met 150 kilometer per uur door bebouwde kom van Tilburg

Een 22-jarige bestuurder had nog maar net zijn rijbewijs, maar is deze nu alweer kwijt. Hij had een auto gehuurd en reed daarmee iéts te hard door de Tilburgse bebouwde kom.

„Over een traject van enkele honderden meters klokten agenten een gemiddelde snelheid van ruim 150 kilometer per uur”, schrijft de politie. Na een correctie leverde dat een snelheid van 147 kilometer per uur op.



Met 147 km/u door de bebouwde kom in een dure, gehuurde auto…. Dan ben je als beginnend bestuurder je rijbewijs natuurlijk meteen al weer kwijt. #Tilburg

Auto was gehuurd

Dat was 100 kilometer per uur meer dan was toegestaan. De man werd rond half twaalf betrapt op de Rueckertbaan in Tilburg.

De jonge bestuurder had pas net zijn rijbewijs, maar moest deze meteen alweer inleveren. Hij kreeg daarnaast ook een proces verbaal. De snelle auto waarin hij reed, bleek een gehuurde auto.



Beginnend bestuurder rijdt bijna honderd km/u te hard in gehuurde auto. Tilburg

