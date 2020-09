Arts vergelijkt coronabeleid met Holocaust: ‘Volkomen misplaatst’

Radioloog in opleiding Kim van Oudenaarde vergeleek op social media de coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het LUMC, waar Van Oudenaarde aan is verbonden, gaat door het stof.

„Mensen die positief getest zijn, worden in Nieuw-Zeeland linea recta naar een COVID-19-quarantainekamp afgevoerd. Ze worden daar geconcentreerd. Zie je wat er gebeurd?”, schreef Kim van Oudenaarde deze week. „Sobibor (een vernietigingskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral voor Joden, red.) begon in het Vondelpark.”



Het LUMC vindt de recente uitspraken van mevrouw Van Oudenaarde, waarbij een verband wordt gelegd tussen het door het LUMC onderschreven coronabeleid en de vervolging van Joden in WOII, volkomen misplaatst. 1/2 — LUMC Leiden (@LUMC_Leiden) September 10, 2020

LUMC: ‘Er zijn grenzen’

Het Leiden University Medical Center (LUMC) laat in een reactie weten dat de „recente uitspraken van mevrouw Van Oudenaarde, waarbij een verband wordt gelegd tussen het door het LUMC onderschreven coronabeleid en de vervolging van Joden in de WOII, volkomen misplaatst” is.

Ze schrijven verder: „Het LUMC erkent uiteraard het recht op vrijheid van meningsuiting van medewerkers, maar er zijn grenzen. Het LUMC is hier wederom met mevr. Van Oudenaarde over in gesprek.”

Niet de eerste keer

Omroep West schrijft dat het niet voor het eerst is dat de vrouw door uitspraken in de aandacht staat. In augustus sprak ze zich openlijk uit tegen de coronamaatregelen die ze „disproportioneel” vindt. „Ik denk dat er veel meer schade wordt aangericht op psychosociaal domein en de economie dan dat we aan gewonnen levensjaren hebben. En ik ben het daar absoluut niet mee eens”, schreef ze toen.

Op social media vragen mensen zich af hoe deze uitspraken rijmen met het beleid van het LUMC. „Dit lijkt me een gevalletje op staande voet ontslag”, zegt iemand. „Weer zo iemand die denkt wat er tijdens de 2e Wereldoorlog is gebeurd totaal respectloos naar de mensen die dat echt mee hebben gemaakt.” Het account van Van Oudenaarde is offline.

Gevolgen?

Het is onduidelijk of het gesprek tussen het LUMC en Van Oudenaarde bepaalde consequenties heeft. „Over de inhoud van de gesprekken tussen werkgever en werknemer kunnen wij geen nadere mededelingen doen”, zei een woordvoerder tegen de regionale omroep.

