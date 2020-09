16 zwaar verwaarloosde honden aangetroffen langs de weg in Arnhem

De politie heeft vannacht een melding binnengekregen dat er ongeveer tien honden zouden loslopen langs de weg in Arnhem. Dat bleken er zestien te zijn, allen zeer verwaarloosd.

Een wijkagent vertelt aan De Gelderlander dat de dieren onder de ontlasting zaten en „een uur in de wind stonken”. „We hebben een foto geplaatst, die was nog het minst shockerend.’’





Getuigen gezocht: Op zaterdag 12 september, rond 01:30 uur, kwam bij ons de melding binnen dat er op de Apeldoornseweg… Gepostet von Politie Arnhem-Noord am Samstag, 12. September 2020

Honden uit nood vastgebonden

De hondjes hadden verschillende leeftijden en verschillende rassen. Ze zijn door de politie gevangen en uit nood met een afzetlint door de politie vastgebonden. „We hebben maar één lijn in de auto liggen. Dat is niet genoeg om al die honden bij elkaar te houden”, aldus de wijkagent tegen de regionale krant.

Vervolgens zijn de dieren door de dierenambulance opgehaald en naar het asiel gebracht. Het is niet bekend waar ze vandaan komen en van wie ze zijn. „We vinden wel eens een verwaarloosde hond, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Schrijnend.”

Getuigen

De politie is „met spoed” op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord wat ermee te maken kan hebben. Neem in dat geval contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

