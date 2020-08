Rutte is boos: ‘Blijf met je onbeschofte poten van politie en Kamerleden af’

Onze premier windt er geen doekjes om: van de Kamerleden en politie blijf je af!

Premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de mensen die donderdag bij de Tweede Kamer tegen de coronamaatregelen protesteerden en daarbij geweld en bedreigingen niet schuwden. „Ik vind dit onacceptabel. Je blijft met je poten van andere personen af.”

Demonstratie

Op het hoogtepunt van de demonstratie waren er honderd tot tweehonderd mensen rondom het Binnenhof samengekomen voor een protest tegen de coronamaatregelen. Ze riepen leuzen als ‘wij zijn Nederland’ en ‘weg met de spoedwet’. Op filmpjes die al gauw op Twitter circuleerden, was te zien hoe de demonstranten er vol in gingen, ook op andere plekken in de stad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vechten met ME in de Poten. pic.twitter.com/wuJMmmbvyK — Bob van Keulen (@BobHGL) August 20, 2020

Rutte: ‘Geen stenen’

Rutte zei te begrijpen dat er mensen zijn die het coronabeleid van de regering niet steunen. „En als mensen kritiek hebben gaan we ermee in gesprek. Maar wat je niet doet, en wat je nooit gaat doen, is een steen uit de straat halen en naar de politie gooien, of politici lastigvallen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het OM heeft beelden gezien waarop agressieve ‘demonstranten’ de politie belagen. We doen onderzoek naar wie deze mensen zijn. Er is geen enkel excuus voor geweld tegen de politie. https://t.co/d0NGYzdGO8 — OM Den Haag (@OM_DenHaag) August 20, 2020

Nooit acceptabel

De mensen die zich aan dit gedrag schuldig maken „etaleren onbeschoftheid, een totale onopgevoedheid”, vindt Rutte. „Je hebt je niet met geweld tegen de politie te richten. Dat is nooit acceptabel.”

Omtzigt

Rutte verwees ook naar CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die op straat door demonstranten werd gehinderd en door één van hen ook met de dood werd bedreigd. „Wat Omtzigt overkwam, dat is onacceptabel.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het geduld van Omtzigt is jaloersmakend. Maar mensen we hebben een probleem in dit land.. Deze mensen zijn gevaarlijk, heel gevaarlijk. Dit heeft niets meer met ongehoord of bezorgde burgers te maken.. Deze mensen zijn kwaadwillend en zeer agressief https://t.co/jky1g7iR6q — Alptekin (@AlptekinAkdogan) August 20, 2020

Aangifte

„Ik zal je doodslaan, mongool. Kankermongool”, riep een van Omtzigts belagers. Kamervoorzitter Khadija Arib deed vandaag aangifte. Arib is bezorgd, omdat dit incident niet op zichzelf staat. Ze wijst op radicale boeren die vorige week lieten weten dat ze Kamerleden thuis wilden gaan opzoeken, omdat ze het niet eens waren met het beleid van landbouwminister Carola Schouten. Dit was voordat de voermaatregel van tafel ging.

Op Twitter bedankt Omtzigt mensen voor alle lieve berichtjes.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.