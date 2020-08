Zweten: code oranje afgegeven in vier provincies door warm weer

Het wordt zaterdag tropisch warm; in het zuiden van het land kan het kwik stijgen naar 37 graden. Daarom geeft het KNMI code oranje voor Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Die waarschuwing gaat zaterdagochtend in en geldt tot zondagavond. „Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Neem maatregelen: drink voldoende. Houd uzelf en uw woning koel. Beperk lichamelijke inspanning. Neem water mee op reis”, adviseert het KNMI. Voor de rest van het land geldt code geel.

Het warme weer kan leiden tot drukte op de wegen naar de stranden. Op vrijdag was het erg druk bij Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Hoek van Holland en Goeree-Overflakkee. In Rotterdam zijn alle parkeerplaatsen bij Kralingse Bos zaterdag afgesloten, omdat het er vrijdag te druk was. De weg door het bos gaat ook dicht. In Vlissingen zijn drie boulevards zaterdag en zondag dicht. Alleen fietsers en voetgangers mogen erover rijden.

Ook in de nachten blijft het warm, met minima van rond de 18 graden. In het zuiden en in stedelijke gebieden blijft het kwik zelfs ’s nachts boven de 20 graden steken. Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot halverwege volgende week aan. Daarna lijkt het af te koelen naar temperaturen rond de 25 graden.

Code oranje

Code oranje geeft het KNMI af als er grote kans is ‘op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.’ Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

