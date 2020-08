‘Zaans zorgpersoneel woest over ‘bonus’ voor management’

Verplegend personeel van het Zaans Medisch Centrum is woest over een extraatje dat het management heeft gekregen. De bonus wordt alleen uitgekeerd aan de leidinggevenden, terwijl de verplegers die aan de bedden stonden geen cent krijgen. Bovendien heeft de leiding hier niet over gecommuniceerd.

Dat blijkt uit interne correspondentie die in handen is van De Telegraaf. De Ondernemingsraad kwam bij toeval achter de ‘bonus’, die is uitgekeerd vanwege overwerk. Zij kaartte dit aan bij de Raad van Bestuur, maar het gesprek dat daaruit voortvloeide, liep op niets uit.

Bonus ‘niet slim’

Voorzitter Anneke Westerlaken van vakbond CNV noemt de bonus ‘niet slim’. „Elke zorginstelling heeft het recht bonussen uit te keren, maar het is niet slim als andere werknemers nog doodmoe in de touwen hangen.”

Volgens Marian de Vries, lid van de Raad van Bestuur van het ZMC, gaat het niet om een bonus, maar een gratificatie volgens een ‘bestaande regeling’. „De leidinggevenden hebben tijdens de coronacrisis in de avonden en de weekeinden veel extra uren gewerkt om alles te organiseren en in goede banen te leiden”, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens haar heeft het verplegend personeel de extra gewerkte uren wel al uitbetaald gekregen.

De bonus staat overigens los van de eerdere ‘coronabonus’ van duizend euro die minister Hugo de Jonge heeft beloofd. Die moet nog uitbetaald worden.

Vaccin

Terwijl het zorgpersoneel hard bezig is alle coronapatiënten te behandelen, wordt er ook druk gewerkt aan een vaccin. Daarover kwam deze zaterdag positief nieuws naar buiten. De Nederlandse viroloog Vincent Munster, die in de VS aan het door Nederland gekochte Oxford-vaccin werkt, is positief over de ontwikkeling ervan. „De definitieve data moeten natuurlijk komen uit de studies onder mensen. Maar: ja, ik denk dat het er goed uitziet”, zo vindt hij. Levenslange bescherming zal het vaccin waarschijnlijk niet bieden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.