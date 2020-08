Zwem niet bij Scheveningen, rioolwater geloosd

Zwemmen bij Scheveningen en Duindorp wordt ernstig afgeraden. Reden is dat er gisteravond afvalwater ongezuiverd in zee is geloosd, vanwege de stroomstoring die gister meer dan acht uur duurde. Ga je toch zwemmen, dan heb je grote kans op maag- en darmklachten, waarschuwt de gemeente.

Bij het Noorderstrand en het Zuiderstrand van Den Haag geldt een negatief zwemadvies. Het is nog niet bekend wanneer het weer veilig is om in zee te zwemmen. Door de stroomstoring stopte het rioolgemaal. Daardoor kon het afvalwater niet worden gezuiverd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

❗️❌ Per direct is er een zwemverbod rondom de beide havenhoofden van Scheveningen. Dit ivm de grote stroomstoring die is geweest waarbij ook de waterzuivering getroffen is en er besloten is deze te laten overstorten. #letop #verboden #scheveningen #kijkduin #stand #denhaag #zee — Reddingsbrigade DHG (@RBDenHaag) August 17, 2020

Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Door de urenlange stroomstoring stopte de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust bij Scheveningen, meldt het waterschap voor Den Haag en omstreken, Hoogheemraadschap Delfland. Die installatie zuivert ongeveer 79.000 kubieke meter afvalwater per dag. Sinds 00.30 uur is de installatie weer actief en wordt het water weer gezuiverd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er geldt een negatief zwemadvies bij Noorder- en Zuiderstrand wegens onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten. Door de stroomstoring van gisteren stopte het gemaal en moest (riool)water op de Noordzee worden geloosd. Zie ook: https://t.co/a8zJ3phHJz pic.twitter.com/4tmHzap2Id — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) August 18, 2020

Waterkwaliteit

Rijkswaterstaat houdt de waterkwaliteit op zee de komende tijd in de gaten en controleert het water op poepbacteriën. De Omgevingsdienst Midden-Holland bepaalt wanneer het water schoon genoeg is om weer in zee te kunnen zwemmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rust op het Scheveningse strand, geen handhaver of agent meer nodig, gewoon een drol gebruiken .. anderhalve meter ruimte gewaarborgd 🙌. Ga niet zwemmen bij Scheveningen: rioolwater op zee geloosd na stroomstoringhttps://t.co/FIx0jabFGp — Marc (@zaagvis) August 18, 2020

