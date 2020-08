Tokyo kiest voor ‘transparant toilet’ in parken

Zou jij jouw behoefte doen op een toilet waarbij je door de muren kunt kijken? In Tokyo wagen ze een poging. Daar opende in parken verschillende ‘transparante toiletten’.

Prijswinnend architect Shigeru Ban maakte samen met een handvol andere topontwerpers deze bijzondere wc’s. De cabines zijn gemaakt van gekleurd ‘slim glas’ dat ondoorzichtig wordt als het toilet bezet is.

Praktische redenen

Deze maand werden op vijf locaties in de wijk Shibuya in de Japanse hoofdstad de toiletten geopend als onderdeel van het Tokyo Toilet project. Initiatiefnemer van het wc-project is non-profitorganisatie The Nippon Foundation. Volgens de stichting zitten er belangrijke praktische redenen achter het doorschijnende toilet.

Volgens ontwerper Ban zijn er twee problemen met openbare toiletten, die zich vooral in parken afspelen. „De eerste is of het toilet van binnen schoon is. De tweede is of niemand je binnen opwacht”, schrijft hij op de projectwebsite.

Japanse toiletcultuur

Achter het mechanisme van de doorkijk functie zit een gedachte. Door de glazen buitenmuren van de cabines kunnen gebruikers voor hun toiletbezoek de wc’s inspecteren. Zodra de deur vergrendelt, worden de toiletten ondoorzichtig. Daarnaast verlichten de wc’s volgens Ban de parken „als een mooie lantaarn”.

Japan staat bekend om bijzondere toiletten. Fabrikant Toto maakte al eerder de Washlet-lijn. Deze Japanse ‘douchewc’ wordt verkocht in China en verschillende andere landen. Zo is dit exemplaar in Nederland gewoon te verkrijgen op Bol.com.

Donker en vies

Ondanks de bijzonder hygiënische toilet-reputatie van Japan ontdekte The Nippon Foundation dat veel mensen nog steeds openbare toiletten vaak „donker, vies, stinkend en beangstigend vinden.”

Wellicht biedt dit doorschijnend toilet ook mogelijkheden voor Nederland. In het Vondelpark? Of op het Malieveld? Ben je benieuwd hoe de toiletten er uiteindelijk uitzien? Klik dan hier.

