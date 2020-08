Meer besmettelijke coronadragers in Nederland

Er zijn steeds meer Nederlanders die anderen kunnen besmetten met het coronavirus. Het RIVM meldt dat er nu ongeveer 50.000 mensen in Nederland besmettelijk zijn. Dat waren er vorige week 32.000, de week daarvoor 16.000.

Nu moet daar wel bij worden gemeld dat het om een schatting van de organisatie gaat. Misschien zijn het er bijna 31.775, maar het zou ook kunnen gaan om 73.758 mensen.

Flinke stijging sinds juli

In juli konden we daar in elk geval een nulletje weghalen bij het aantal besmettelijke personen: begin van deze maand werd het aantal besmettelijke personen op 3000 geschat. Op het hoogtepunt van de corona-uitbraak, eind maart, waren het er vermoedelijk meer dan 200.000.

„Als iemand het coronavirus oploopt, dan is deze persoon een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoelang dit duurt verschilt van persoon tot persoon”, leg het RIVM uit.

Geleidelijke stijging ziekenhuisopnames

Ziekenhuizen behandelen momenteel 171 mensen wegens het coronavirus. Dat zijn er zes meer dan op maandag en 44 meer dan precies een week geleden. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft geleidelijk stijgen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Ruim 70 procent van hen ligt in de Randstad, in overeenstemming met de concentraties aan nieuwe besmettingen”, aldus Kuipers.

Op de intensive cares liggen 42 mensen met het coronavirus, het hoogste aantal sinds 25 juni. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen steeg naar 129, drie meer dan op maandag.

Besmettingen komen deels uit buitenland

Van de mensen die afgelopen week positief zijn getest, zijn 738 in de twee weken ervoor in het buitenland geweest. Dat is 18,4 procent van alle nieuwe gevallen. Zij hebben het virus mogelijk in het buitenland opgelopen, of hebben daar zelf misschien mensen besmet.

Iets meer dan een kwart was in Frankrijk, bijna een kwart was in Spanje. Verder zijn meer mensen dan in voorgaande weken in Turkije en Malta geweest. Een week geleden meldde het RIVM dat 408 nieuwe positief geteste personen in de twee weken voor het begin van de ziekte in het buitenland waren. Ook toen waren Frankrijk en Spanje de voornaamste bestemmingen.

Lichte daling aantal besmettingen

Het aantal besmettingen in Nederland is afgelopen week iets gedaald. Deze week kregen 4013 mensen een telefoontje van de GGD dat zij COVID-19 hebben, vorige week waren dat er 4036. Het is de eerste daling sinds de weekcijfers van het RIVM. In het coronadashboard kan iedereen per regio de meest actuele cijfers inzien.

Zestien mensen zijn in de afgelopen week overleden aan het coronavirus. Dat waren een week eerder negen, en de week daarvoor zes. Iets meer dan 100.000 mensen hebben zich in de afgelopen week laten testen op het coronavirus. Dat is ongeveer evenveel als in de weken ervoor. Van alle geteste mensen had 3,5 procent het virus daadwerkelijk onder de leden. De week ervoor was dit 3,6 procent.

Lees ook: Vanavond opnieuw persconferentie over coronavirus

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.