Hiken in Holland #4: de mooiste wandelroutes in NP Zuid-Kennemerland

De wereld zit vol met mooie hiking trails en wandelroutes. Wat nog wel eens vergeten wordt, is dat je in Nederland ook oneindig lang kunt wandelen door de mooiste natuur. In deze serie hiken we langs alle Nationale Parken van Nederland. Aflevering drie: Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een natuurgebied in de provincie Noord-Holland en ligt ten westen van Haarlem. Het beslaat het zuidelijk deel van Kennemerland en ligt op het grondgebied van de gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.



Sinds 1995 is Zuid-Kennemerland officieel een Nationaal Park. Het natuurgebied is ongeveer 38 vierkante kilometer groot en ligt langs zee, tussen Zandvoort en IJmuiden. In het uitgestrekte bos- en duingebied leven meer dan honderd vogelsoorten, herten, reeën, konijnen, vlinders, maar ook koniks (wilde paarden), shetlandpony’s en Schotse hooglanders. Ook begraast de enige Nederlandse kudde wisenten, de Europese bizon, een deel van het gebied.

Wandelen in Nationaal Zuid-Kennemerland

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland kun je prachtig wandelen. Je kunt natuurlijk zelf wandelroutes uitstippelen, maar er zijn ook verschillende gemarkeerde routes, variërend in afstand en landschap. We zetten de mooiste wandelingen op een rij.

1. Wandeling Bleek en Berg/ Parnassia (11,5 kilometer)

Dit is een van de meest complete wandelroutes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Je wandelt van het binnenduingebied naar de zeereep en weer terug. Dat doe je in een rondje van 11,5 kilometer, waarin je alles tegenkomt waar dit natuurgebied bekend om staat. Terwijl je aan het wandelen bent door het bos en de duinen kom je Schotse Hooglanders, Koniks en Shetland pony’s tegen. Vergeet ook niet op de vogels en vele planten te letten.

Bekijk de wandeling hier.

2. NS-route Kennemerduinen (15 of 16 kilometer)

Dan de ideale route voor mensen die met de trein komen. De NS-route Kennemerduinen start bij station Santpoort Noord en eindigt bij station Overveen (16 kilometer) of Zandvoort (15 kilometer). De wandeling voert je door de afwisselende landgoederen Duin- en Kruidberg en Midden Herenduin.

Bekijk de wandeling hier.



3. Wandeling Koevlak/ Parnassia (9 kilometer)

In de categorie educatieve wandelroutes: Wandeling Koevlak/ Parnassi. Voor deze wandeling zijn verhalen over de natuur en vroegere bewoning ingesproken. De wandeling begint bij Koevlak, waar ongeveer 1000 jaar geleden enorme hoeveelheden zand vanuit de zee en het strand het land zijn binnen gewaaid. Vanaf daar loop je door een afwisselend landschap in een rondje naar de zee en weer terug.

Bekijk de wandeling hier.

4. Korte wandelroutes

Wees gerust, in Nationaal Park Duinen van Texel heb je ook genoeg korte wandelroutes. Lees meer over Wandeling rondom het Vogelmeer (5 kilometer), Ronde Heerenduinen (4,5 kilometer), Cultuurhistorische wandeling (4 kilometer), Bomenroute (3,3 kilometer) en Wisentenpad (3 kilometer).



Een volledig overzicht van de wandelroutes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland vind je hier.

Hiken in Holland

Bekijk de mooiste wandelroutes van andere Nationale Parken op deze overzichtspagina. Deze serie wordt gemaakt in samenwerking met Manners Magazine.

