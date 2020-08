RIVM waarschuwt opnieuw voor slechte luchtkwaliteit door zomersmog

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt opnieuw voor een zeer slechte luchtkwaliteit op verschillende plekken in ons land. Niet alleen woensdag, maar ook donderdag kan Nederland daar plaatselijk mee te kampen krijgen.

Vanwege de tropische temperaturen zijn de ozonconcentraties woensdag en donderdag in heel Nederland hoog. De verwachting is dat met name in het midden en zuiden van het land en langs de kust de luchtkwaliteit ‘slecht’ of zelfs ‘zeer slecht’ is.

Lichamelijke inspanningen vermijden

Het RIVM adviseert mensen die klachten hebben om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Dit advies geldt met name in de namiddag en de vroeg avond omdat dan de lucht het meest verontreinigd is. Smog door ozon kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook kan het astmaklachten verergeren. Verder kan er irritatie aan de ogen neus en keel voorkomen.

Zomersmog

In het weekeinde sloeg het instituut ook al alarm. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd omdat in andere seizoenen de kracht van de zon te klein is om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

