Ruim zestig passagiers vast in snikhete trein bij Den Dolder

Zo’n zestig passagiers beleefden woensdag benauwde momenten in de trein. Ruim een uur zaten ze vast in een stilgevallen trein bij Den Dolder, zonder airco.

Meerdere treinen kwamen woensdagochtend stil te staan in de tropische hitte vanwege een kapotte bovenleiding. Zeker zestig passagiers zaten daardoor ruim een uur zonder airconditioning vast in de trein, dat meldt ProRail. Medewerkers van ProRail hebben de treinreizigers geëvacueerd en deelden water uit.

Meer storingen door hitte

Hoe de bovenleiding kapot is gegaan, is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van ProRail. „Wel is het zo dat we deze en afgelopen week door de hitte meer last hebben van storingen. Of daar in dit geval een direct verband tussen zit, dat onderzoeken we nog.” De trein met zo’n zestig passagiers kwamen rond 10.00 uur tot stilstand bij Den Dolder. De reizigers werden per bus geëvacueerd.

In een tweede trein die iets verderop het traject een uur lang was gestrand, zaten zo’n honderd reizigers. Dit treintoestel kon uiteindelijk op eigen kracht doorrijden richting Utrecht. Ook hier kregen de treinreizigers een flesje water aangeboden.

Zware onweersbuien

ProRail zou de bovenleiding in eerste instantie woensdagmiddag repareren en enkele honderden meters op het traject controleren op schade, maar stelt dat uit naar donderdagnacht omdat er zware onweer op komst is. Tijdens de onweersbuien is het te gevaarlijk om de herstelwerkzaamheden uit te voeren, aldus ProRail.

Tussen Utrecht Centraal en Amersfoort-Schothorst rijden tot donderdagochtend minder treinen door het defect. De spoorbeheerder verwacht dat het treinverkeer vrijdagochtend weer volledig op gang komt op het traject. De NS heeft snelbussen ingezet tussen Amersfoort en Den Dolder.

