Opnieuw een hitterecord: Voor zevende dag op rij 30 graden in De Bilt

Het is vandaag voor de zevende dag op rij 30 graden geworden in De Bilt en daarmee heeft deze hittegolf opnieuw een record verbroken. Niet eerder was het een week lang zo warm bij het officiële meetstation in De Bilt.

Sinds het begin van de metingen in 1901 kwam een reeks van zeven dagen met 30 graden of meer in De Bilt nog nooit voor.

Op twee na warmste augustusdag

Tijdens deze hittegolf was het in De Bilt afgelopen donderdag voor het eerst tropisch met 31,0 graden. Op vrijdag en zaterdag liep de temperatuur verder op naar 34,0 en 34,6 graden. Met die bijzonder hoge temperatuur was het in De Bilt op zaterdag de op twee na warmste augustusdag ooit gemeten.

De kans is groot dat de bijzondere reeks van zeven dagen achtereen tropische temperaturen met een dag wordt verlengd. Volgens Weeronline wordt het ook komende donderdag ruim 30 graden in De Bilt. Vrijdag is de serie tropische dagen waarschijnlijk voorbij.

1941 en 1975

Het vorige record van de langste reeks tropische dagen in De Bilt stond stamt 1941 en 1975. Toen werd het zes dagen achter elkaar tropisch warm. In 1941 kwam de temperatuur in De Bilt van 7 tot en met 12 juli boven 30 graden uit. In 1975 was dat het geval van 4 tot en met 9 augustus.

In Maastricht werd het in 1975 zelfs vijftien dagen achtereen tropisch. Dat weerrecord wordt tijdens deze hittegolf dan ook niet verbroken volgens Weeronline. Op 5 augustus werd het voor het eerst 30 graden in Maastricht en zoals het er nu uit ziet, houdt dit tot vrijdag aan. Daarna zakt de temperatuur weer onder deze tropische grens. Dit jaar komen we dus niet verder dan tien dagen tropische warmte in Maastricht.

Tropische dagen steeds heter

Volgens Weeronline is de afgelopen dertig jaar het aantal dagen met temperaturen van 30 graden of meer door het opwarmende klimaat fors toegenomen. Bovendien werden de tropische dagen steeds heter. Dit is de 29e hittegolf en alweer de dertiende van deze eeuw.

