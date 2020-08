Persconferentie Rutte en De Jonge: Blijf thuiswerken en beperk bezoek

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben vanavond een nieuwe persconferentie gegeven. Daarin is bekend gemaakt dat mensen moeten blijven thuiswerken en zijn de regels voor privébijeenkomsten worden aangescherpt.

„Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus”, begint Rutte. „De aantallen besmettingen en ziekenhuisopnamen zijn opgelopen sinds de laatste persconferentie twee weken geleden.” Hij noemt het reproductiegetal dat boven de 1 zit. „Als we zo doorgaan, zijn we terug bij af.” Het economische scenario willen we ook niet meemaken, meldt hij. „Dan raken nog meer mensen hun baan kwijt.”

Verplichte quarantaine en maatregelen Amsterdam

De premier roept mensen nogmaals op de geldende regels in acht te nemen, en bijvoorbeeld ook thuis te blijven als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met corona. De Jonge benadrukt dat het kabinet nog steeds onderzoekt of deze quarantaine kan worden verplicht. Een Kamermeerderheid keerde zich in een debat vorige week nog tegen dit idee. Thuisquarantaine gaat wel terug van 14 naar 10 dagen.

Amsterdam komt later vandaag met „forse maatregelen” om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is nodig gezien de zorgelijke situatie in de hoofdstad, zegt Rutte. Grote nieuwe landelijke maatregelen zijn volgens de premier op dit moment niet „proportioneel”.

‘Stappen terug’

Nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT) geeft aanleiding landelijk extra stappen te zetten. „Of eigenlijk stappen terug.” Rutte benoemt hoe organisaties als horeca, theaters en sportscholen de best doen aan alle voorwaarden te voldoen. „Er zijn ook plekken waar het misgaat, vooral achter de voordeur. Overal waar mensen elkaar goed kennen en genoeg vertrouwen om handen te schudden en te knuffelen. Daar zijn de meeste besmettingen. Wat onder elkaar veilig voelt, is feitelijk schijnveiligheid.”

Rutte roept op met maximaal zes mensen thuis samen te komen, mits er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. „Daarvoor heb je best een flinke huiskamer nodig”, zegt Rutte. „Ga liever naar een horecazaak met ruimte en vaste zitplekken.”

Thuiswerken blijft van kracht

Ook voor bijeenkomsten in een gehuurde zaal gelden nieuwe beperkingen. Een checklist rondom symptomen, registratie van alle bezoekers en anderhalve meter afstand van elkaar houden zijn verplicht. „Gasten hebben vaste zitplaats en geen fysiek contact. Geen polonaises en niet van plek wisselen.” Dat geldt bijvoorbeeld voor bruiloften of borrels.

Thuiswerken blijft na 1 september het devies. „Dat is één van de meest effectieve maatregelen gebleken. De cijfers geven geen aanleiding om na 1 september naar kantoor te gaan.” De premier besluit: „We hebben tussen maart en juni laten zien dat we het virus eronder kunnen krijgen, met elkaar. Nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden met elkaar.”

In het kort:

Thuisquarantaine gaat van 14 naar 10 dagen. De Jonge onderzoekt of quarantaine verplicht kan worden gesteld.

Ook na 1 september moet iedereen nog zoveel mogelijk thuiswerken.

Thuis bezoek ontvangen mag, mits er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Er geldt een maximum van zes gasten.

Bijeenkomsten in afgehuurde zalen mogen alleen na een vragenlijst rondom symptomen, met vaste plekken en registratie van alle gasten.

Amsterdam komt later vandaag met lokale aanscherpingen van maatregelen.

