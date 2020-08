Amsterdam scherpt toezicht naleving coronamaatregelen aan

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema scherpt toezicht op horeca en zalencentra aan. Bij excessen worden de overtreders voor maximaal vier weken gesloten.

Dat zei ze vandaag tijdens een persconferentie op het stadhuis. Ook zinspeelde de burgemeester op een mogelijke laatste sluitingstijd voor de horeca om middernacht.

Verbod op geluidsversterkers

Er komt verder een meldplicht voor zalencentra. Zij moeten bij de gemeente feesten en partijen van honderd of meer personen bekendmaken. Ook worden er steekproefsgewijs controles uitgevoerd op naleving van de registratieplicht in de horeca.

Daarnaast komt er een verbod op geluidsversterkers in de buitenruimte om spontane feesten te voorkomen.

Bijenkorf sluit deuren

Eerder vanavond werd al bekend dat De Bijenkorf in Amsterdam de deuren voorlopig moet sluiten. Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere medewerkers van het warenhuis op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest op het coronavirus.

Een aantal van hen was aan het werk toen zij besmettelijk waren. Iedereen die recent bij De Bijenkorf in Amsterdam was en klachten heeft, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen.

Amsterdam is brandhaard

Het aantal mensen dat positief test voor het coronavirus in Amsterdam is momenteel met 6,3 procent bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde (3,6 procent), zei Halsema tijdens het persmoment. Er is volgens haar geen sprake is van een crisis, maar dat het wel reden is voor ‘ernstige zorgen’.

Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat er momenteel 27 clusters zijn in de hoofdstad waarbij meerdere mensen besmet zijn met het coronavirus. Dat betekent dat de 1,5 meter afstandsmaatregel onvoldoende wordt nageleefd. Hoewel het virus vooral rondwaart onder jongeren tussen de 20 en 30 jaar, is er ook een eerste cluster in een verpleeghuis geconstateerd.

De meeste besmettingen zijn momenteel in de wijken Nieuw-West en Zuidoost, maar volgens Halsema nemen de cijfers in alle stadsdelen toe en ook in de omliggende gemeenten in de veiligheidsregio.

Persconferentie met landelijke aanpassingen

Eerder vanavond was er een persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Daarin werd aangekondigd dat er verscherpte maatregelen voor Amsterdam zouden komen, al was het nog niet bekend wat de burgemeester van de hoofdstad bekend zou maken.

Landelijk gelden er nieuwe maatregelen en zijn er een aantal veranderingen Zo gaat de duur voor thuisquarantaine van 14 naar 10 dagen. De Jonge onderzoekt of quarantaine verplicht kan worden gesteld.

Thuiswerken en aan de regels houden

Ook werd bekend dat mensen na 1 september nog zoveel mogelijk thuis moeten werken. Thuis bezoek ontvangen mag, mits er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Er geldt een maximum van zes gasten. Bijeenkomsten in afgehuurde zalen mogen alleen na een vragenlijst rondom symptomen, met vaste plekken en registratie van alle gasten.

Rutte riep dringend op dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. „De aantallen besmettingen en ziekenhuisopnamen zijn opgelopen sinds de laatste persconferentie twee weken geleden.” Hij noemt het reproductiegetal dat boven de 1 zit. „Als we zo doorgaan, zijn we terug bij af.” Het economische scenario willen we ook niet meemaken, meldt hij. „Dan raken nog meer mensen hun baan kwijt.”

De premier besloot met een oproep: „We hebben tussen maart en juni laten zien dat we het virus eronder kunnen krijgen, met elkaar. Nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden met elkaar.”

