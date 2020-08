Muitende militairen in Mali arresteren premier en president

De president en premier van het West-Afrikaanse land Mali zijn gearresteerd. Het leger heeft de twee in hechtenis genomen. Dat meldt de leider van de rebellerende soldaten.

Het is nog onduidelijk hoeveel militairen in opstand zijn gekomen en of zij een staatsgreep willen plegen in het grootste land van de regio. De opstand vindt plaats in de militaire basis van Kati, net buiten de hoofdstad Bamoko. Twee maanden geleden werd er de huidige president opgeroepen om af te treden.

Een bron binnen de veiligheidsdiensten van Mali bevestigt volgens VRT dat het gaat om muiterij. Met gepantserde voertuigen trekken soldaten door de straten van Kati. Uit voorzorg zijn overheidsgebouwen geëvacueerd, er zijn geweerschoten gehoord. Ook de kantoren van de Malinese staatstelevisie zijn ontruimd, ondanks dat er geen tekenen waren voor een inval daar.

Minister eerder ontvoerd

De rebellie brak eerder vandaag in een basis net buiten de hoofdstad Bamako uit. Volgens lokale media hadden de militairen eerder al onder anderen de minister van Economische Zaken ontvoerd. Het verarmde Mali is al maanden in de greep van protesten en een politieke crisis.

In 2012 kwam het Malinese leger uit woede over slechte bewapening ook in opstand tegen de regering, wat leidde tot een staatsgreep. Radicaalislamitische rebellen maakten van de situatie gebruik door een groot deel van Mali te veroveren. Frankrijk, dat Mali ooit als kolonie had, besloot militair in te grijpen. Nederland deed van 2014 tot 2019 mee aan een internationale missie van de Verenigde Naties om het geweld in te dammen.

Bloedige missie

Op 1 mei vorig jaar kwam de missie tot een einde. De vijf jaar durende uitzending was in de woorden van premier Mark Rutte geen ‘eclatant succes’, maar erger is voorkomen, zei hij destijds. Nederland stuurde commando’s om informatie te verzamelen en er gingen Apache-gevechtshelikopters, Chinook-transporthelikopters en een groot aantal voertuigen mee. Meer dan 450 militairen werden uitgezonden naar Gao in Noord-Mali.

In 2016 werd de bijdrage aan de missie verlengd. Wel besloot het kabinet – tegen de zin van de VN – de helikopters terug te trekken. De vliegers oefenden te weinig door de missie. Ook eisten de klimatologische omstandigheden veel van het materieel. De missie is de bloedigste missie van de VN met al tweehonderd gesneuvelde blauwhelmen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.