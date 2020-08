Minderjarigen mogen toch naar Tarantino-docu QT8

Goed nieuws voor de minderjarige fans van regisseur Quentin Tarantino. De documentaire QT8 is toch niet alleen voor mensen van achttien jaar en ouder te zien in de bioscoop.

In eerste instantie zou de documentaire over het werk en leven van de regisseur de eerste Nederlandse bioscoopfilm zijn die de nieuwe Kijkwijzer-classificatie voor 18 jaar en ouder zou krijgen. Filmdepot, de website die alle bioscoopreleases en classificaties bijhoudt, meldt vandaag toch dat dit niet het geval gaat zijn.

De keuring is volgens NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, te streng voor de documentaire en heeft de distributeur aangesproken. Deze veranderde daarop zijn classificatie naar 16 jaar en ouder.

Meer verfijnde leeftijdsadviezen

De Kijkwijzer introduceerde begin dit jaar twee nieuwe classificaties: films kunnen tegenwoordig ook de adviezen 14 en 18 jaar krijgen. Volgens NICAM zijn deze nieuwe leeftijden nodig omdat het huidige media-aanbod meer dan voorheen een genuanceerde classificatie vereist voor heftige inhoud en beelden.

De organisatie stelt dat ouders en tieners behoefte hebben aan meer verfijnde adviesleeftijden. Programma’s of films die nu geschikt worden bevonden vanaf 14 jaar zijn te heftig voor 12-jarigen, maar ook weer niet zodanig dat ze pas geschikt zijn voor een publiek vanaf 16 jaar. Beelden met extreem geweld en harde porno worden nu geclassificeerd vanaf 18 jaar. Eerder was dat 16.

De eerste film die nu, vermoedelijk, een classificatie voor 18 jaar en ouder krijgt is de Tjechisch-Slowaakse oorlogsfilm The Painted Bird, die half oktober in de bioscopen gaat draaien.

Scenes uit docu voor 16+

De 18-classificatie voor de Tarantino-documentaire was opmerkelijk, omdat alle scènes uit films die in de documentaire worden vertoond, voor 16 jaar en ouder gekeurd zijn. In de film vertellen vaste Tarantino-acteurs als Samuel L. Jackson en Christoph Waltz over hun samenwerking met de maker van klassiekers als Pulp Fiction, Kill Bill en Inglourious Basterds. De film is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien, maar bioscoopketen Pathé organiseert de komende weken al voorpremières van de documentaire.

Tarantino maakte wereldwijd furore met zijn regiedebuut Reservoir Dogs in 1992, met onder andere Tim Roth en Steve Buscemi. De films die Tarantino daarna maakt, hebben veel dezelfde kenmerken als de cultklassieker. Zo is niet elke film chronologisch opgebouwd, houdt de regisseur van gesprekken die nergens over lijken te gaan en speelt muziek een belangrijke rol in zijn werk.

Geweld en gevloek

Andere bekende werken van Tarantino zijn Pulp Fiction, Jackie Brown en de Kill Bill-reeks. Recentelijk was Once Upon A Time in Hollywood in de bioscoop te zien, daarvoor The Hateful Eight en Django Unchained. Tarantino staat naast de muziek en gesprekken over koetjes en kalfjes om bekend geweld niet te schuwen. Ook vloeit het woord ‘fuck’ rijkelijk in zijn scripts.

